Famoso protagonista de "El manual de Ned" casi es asesinado en México: "Me imaginé lo peor"

El manual de supervivencia de Ned fue uno de los programas de Nickelodeon más aplaudido por el público infantil mexicano a mediados de la primera década del nuevo siglo, debido a que se trataba de un retrato de las épocas de secundaria, y cómo sobrevivir a situaciones vergonzosas, frustrantes, violentas, amorosas, etcétera.

Era protagonizada por un adolescente promedio de los Estados Unidos llamado Ned Bigby, junto a su amiga, Moze, una muy inteligente alumna, aplicada y pulcra con sueños de grandeza, así como el genio de la tecnología, Nelson "Cookie", quienes lidian día a día con sus peores pesadillas juveniles.

Crédito: Instagram / @nedsdeclassifiedpod

La reunión y el Podcast

El programa terminó de manera oficial en el año 2007, pero sus protagonistas volvieron a reunirse durante la pandemia y después en este 2023 para lanzar un podcast para toda esa generación que ya comienza a ser adulta. Lindsay, Devon y Daniel, como se llaman en la vida real, son grandes amigos y se nota cuando hablan de todo lo que han hecho después de la fama.

Éste comenzó a transmitirse desde el mes de marzo de 2023 a través de un canal de YouTube que lleva el nombre del Podcast desclasificado de supervivencia de Ned (Ned's Declassified Podcast Survival Guide). Hasta el momento han subido 81 episodios y tienen un total de 204 mil seguidores. Por ahora es completamente gratis escucharlo.

Crédito: Instagram / @nedsdeclassifiedpod

El protagonista que fue amenazado en México

Fue Devon quien vivió un momento de gran preocupación en México, en el año 2019, cuando fue invitado por una universidad para darle una plática de motivación a todos los alumnos, con algunos tips de supervivencia a la vida adulta, de acuerdo con lo que contó durante uno de los recientes capítulos del podcast.

"Esa gente es hermosa, amo México. Uno de mis amigos, me llevó al centro de la ciudad en donde estábamos, era un lugar de arquitectura colonial que amé y pasé un muy buen rato, pero después fui invitado a un club con algunos de los alumnos y alumnas", comenzó su historia.

Supuestamente se acercó una mujer, y lo invitó a ir a la pista para bailar. El actor aceptó que pasaban un muy buen rato y él estuvo de acuerdo con empezar a bailar, acercarse, platicar; sin embargo, esa emoción fue cortada de golpe por toda la gente que se acercó a hablarle en secreto.

Crédito: Instagram / @devonwerkharder

Le informaron que se trataba de una chica con novio, pero no era todo, de hecho, el novio era bastante celoso, y aunque no estaba en ese lugar, se sabía que era alguien realmente poderoso que tenía consigo sus propias armas, lo que le dio un gran susto a Devon y decidió alejarse.

"Una de las chicas con las que estaba bailando, de hecho creo que estábamos haciéndolo muy bien, estaba dándolo todo. Ella fue la que vino hacia mí e inició muchas de esas esas cosas, empezó a bailarme, de hecho, y yo estuve de acuerdo con esto, pasábamos un buen rato hasta que las noticias que me llegaron fueron: "esta chica tiene un novio que es muy celoso que tiene sus propias armas. Y yo inmediatamente dije: 'No, vete de aquí, por qué me pusiste en esta situación'. Yo solamente me imaginé lo peor. El novio nunca nos vio. No tengo nada más que grandes anécdotas de México. Solo fue un pequeño tropezón", contó el famoso Ned Bigby.