Actores del “Manual de Ned” confiesan que tuvieron su “primera vez” en el set de la serie y causan polémica

Los protagonistas de “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned” se encuentran en el ojo del huracán debido a que recientemente confesaron que sostuvieron distintos encuentros íntimos durante las grabaciones de la icónica producción de Nickelodeon, por lo que, como era de esperarse, estas reveladores confesiones de “Ned” y “Moze” causaron una gran polémica entre los seguidores de la serie.

Estas declaraciones de Devon Werkheiser (Ned Bigby) y Lindsey Shaw (Jennifer “Moze” Mosely) fueron vertidas durante un podcast que hacen junto a Daniel Curtis Lee (Simon “Cookie” Nelson-Cuck) en el que hablan acerca de distintos pasajes de la gloriosa época en la que compartieron créditos en “El Manual de Ned”

Así revelaron los actores del “Manual de Ned” que tuvieron su primera vez en el set de grabación

En la última entrega del podcast que tienen los protagonistas de “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned” el tema de conversación giró en torno a la masturbación y fue aquí donde Lindsey Shaw aprovechó para preguntarle a Devon Werkheiser si recordaba cuando fue su primera vez haciendo está práctica sexual y aunque en un inicio el histrión se negó a hablar del tema la entrañable “Moze” fue insistente y para hacer más específica le pidió al actor que recordara cuando fue su primera felación, en la cual, ella estuvo involucrada.

Durante su relato, Lindsey Shaw señaló que esa “primera vez” ocurrió en un sofá del set de grabación de la icónica serie de Nickelodeon, sin embargo, aseguró que sintió aquella ocasión como un “fracaso” debido a que de forma repentina el histrión se puso de pie y se fue al baño “para hacer sus cosas” sin decir una palabra.

Así lucen actualmente los protagonistas de "El Manual de Ned". Foto: IG: ladymshawsters

Cabe mencionar que, Devon Werkheiser aseguró no recordar esa ocasión, sin embargo, mencionó que de lo que sí tenía memoria es de “algo” ocurrido en el asiento trasero del auto de Lindsey Shaw, quien por su parte aseguró no saber a qué se refería el entrañable “Ned Bigby” pues tampoco no lo recordaba, sin embargo, lo que sí quedó más que claro es que fueron distintas ocasiones en las que los protagonistas de la serie sostuvieron encuentros íntimos.

Como era de esperarse, estas revelaciones de los protagonistas de “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned” causaron una gran polémica entre los fans de la icónica producción de Nickelodeon, empresa que a lo largo de su historia ha sido blanco de severas críticas por distintos casos de acoso, abuso y otras irregularidades más.

"El Manual de Ned" se transmitió entre el 2004 y el 2007. Foto: Nickelodeon

Hasta el momento, los actores involucrados en este escándalo no han ofrecido más declaraciones respecto a estas fuertes revelaciones de índole sexual que hicieron, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando salgan a ampliar el tema pues sus palabras los puso justo en el centro del ojo del huracán.