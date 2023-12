Muere James McCaffrey actor de La Ley y el Orden: ¿cuál fue la causa?

Muere el actor de doblaje de videojuegos e integrante del elenco de la serie "La Ley y el orden" James McCaffrey. Fue el pasado domingo por la noche cuando su representante confirmó a medios el lamentable deceso que le arrebató la vida a los 65 años. A su vez informó que el actor se fue en paz y rodeado de familiares y amigos.

De acuerdo con lo informado, el actor padecía una terrible enfermedad, lo que propició su muerte. Motivo por el cual, en los últimos años de su vida estuvo luchando por ganarle la batalla a la muerte.

¿De qué murió James McCaffrey?

De acuerdo con medios estadounidenses, el actor murió a causa de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que crece fuera de control ocasionando padecimientos múltiples en el organismo.

De acuerdo con el sitio cáncer.org, el mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas. Las células plasmáticas normales se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario. En general, cuando las células plasmáticas se vuelven cancerosas y crecen fuera de control, esto se denomina mieloma múltiple y en muchos casos puede ser mortal.

La destacada trayectoria de James McCaffrey

James McCaffrey nació en 1959 en Nueva York, Estados Unidos. En sus inicios trabajaba como diseñador gráfico, artista y director de arte comercial, durante algunos años también fue camarero en un restaurante, según IMDb. Pero el gran éxito de su carrera llegó en la serie Civil Wars en la década de los 90.

En sus inicios trabajaba como diseñador gráfico, artista y director de arte comercial

@OnScreenMX

A partir de ese momento, su cercanía con el productor Dick Wolf hizo que continuara en más proyectos con él. Más tarde vino la serie "Swift Justice" y posteriormente apareció en otras de sus producciones como "La Ley y el orden: Unidad de víctimas especiales y "Ley y orden: Criminal Intent".

A su vez, McCaffrey formó parte de “Rescue Me: Equipo de rescate", considerada una de sus actuaciones más destacadas. También participó en el filme “To Redemption”, la cual recibió varios premios.

Pero su carrera no se limitó a estas producciones también fue parte de otras memorables series como “Viper”, “Sex and the City”, “The Big Easy”, “Glades”, “Revenge”, “White Collar”, “Madam Secretary”, “Suits” y “Jessica Jones”.

Pero su carrera no se limitó a estas producciones también fue parte de otras memorables series como "Viper"

También fue una de las voces más destacadas en videojuegos, su papel más exitoso fue al prestar su voz para el personaje principal de Max Payne. Antes de morir, James trabajó por última vez en Alan Wake II, donde fue Alex Casey.