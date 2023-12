Demi Lovato se compromete con su novio Jordan "Jutes" tras un año de relación

Una de las celebridades que constantemente da de qué hablar en el gremio del espectáculo internacional es la joven Demi Lovato, quien desde hace varios años ha demostrado que no tiene temor y que incluso disfruta hacer del conocimiento público sus relaciones amorosas, así como sus preferencias sexuales y ahora la famosa ha dado una fuerte noticia entorno a este tema luego de anunciar que se va a casar.

La joven artista, que es recordada por icónicos temas como "Sorry Not Sorry", "Échame la culpa" y "Cool for the summer", dio a conocer a medios estadounidenses que está comprometida con su actual pareja, el compositor Jordan Lutes, mejor conocido como "Jutes", con quien ahora decide formalizar en el altar luego de poco más de un año de relación.

