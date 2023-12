Alexandra Beffer revela que Rosita Pelayo murió en sus brazos: "le tomé su mano y la estrechó"

Tras una batalla contra el cáncer de colon y la artritis, Rosita Pelayo falleció la tarde de este sábado 16 de diciembre, según confirmaron sus amigos cercanos, quienes horas antes se habían enfrentado a una ola de rumores que aseguraron su muerte. En medio de la noticia, se dio a conocer que la querida actriz perdió la vida en los brazos de su gran amiga Alexandra Beffer, quien entre lágrimas dio a conocer cómo fueron los últimos momentos con vida de la famosa recordada por "Cachún cachún ra ra!".

Desde hace algunos días trascendió que la actriz se encontraba en un delicado estado de salud que la llevó a ser hospitalizada de emergencia, pues como ella misma contó hace algún tiempo, aún tenían que extirparle tres tumores cancerígenos. Ante la preocupación, la conductora de radio Alexandra Beffer tomó la decisión de ir a visitar a su gran amiga este sábado, sin tener idea que tras estrechar su mano, perdería la vida.

Así lo contó la también actriz en un breve encuentro con los medios de comunicación, que la esperaban a la salida del hospital en el que se encontraba su gran amiga y compañera. De esta manera, ofreció sus primeras palabras en las que dijo: "(estoy) impactada".

Según reveló, cuando ella llegó al nosocomio acababa de salir el sacerdote para bendecir a Rosita Pelayo y que inmediatamente después un médico restringió la entrada a los visitantes, aunque con ella se hizo una excepción por ser su amiga desde hace más de 30 años. Así, pudo entrar a despedirse de la protagonista de telenovelas, aunque no esperaba que en ese mismo momento fallecería.

"Le tomé su mano y todavía me la estrechó. Ya no sabría decirte (si estaba consciente) porque me explicaron que estaba sedada, yo no sé si estaba sedada, pero al tomarle su manita me la apretó. Le dije: 'mi amor, aquí estoy. Abraza a Dios, ya perdimos la batalla, abraza a Dios mi cielo'", dijo.