Gustavo Adolfo Infante critica a Christian Chávez por look en honor a la Virgen de Guadalupe

RBD sigue sumando éxitos con la gira que marcó su regreso a los escenarios, aunque con ello también ha llegado la polémica y Christian Chávez es quien se volvió blanco de críticas por sus atuendos. Como el más reciente en honor a la Virgen de Guadalupe que no fue del agrado de muchos, entre ellos el periodista Gustavo Adolfo Infante que no dudó en expresar su desacuerdo asegurando que se trata de algo "incorrecto”.

Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Christian Chávez

La agrupación ofreció un concierto en Monterrey, Nuevo León, que coincidió con el Día de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, algo que aprovechó el cantante para lucir un crop top en color negro con escote en la espalda y la imagen al centro. El look dividió opiniones en redes sociales entre quienes lo apoyaron y aquellos que se molestaron por la manera en la que la portó

Entre ellos, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante: “Lo que no estuvo padre fue lo de la Virgen de Guadalupe. Creo que hay un respeto. En mi punto de vista es un principio de respeto a una institución, o sea, el señor sale casi encuer*** con la Virgen de Guadalupe ahí, a mí me pareció incorrecto, no para que lo metan a la cárcel, pero me pareció incorrecto”, dijo.

Looks de Christian Chávez desatan críticas

Christian Chávez ha demostrado en más de una ocasión ser un apasionado de la moda, por lo que se deja ver con looks icónicos en cada uno de sus conciertos. Aunque no todos han generado el impacto que esperaba y así ocurrió por primera vez con el traje de charro en color rosa y luego de ello el sostén con guitarras en honor a Thalía, pues era similar al que lució la cantante en los 90.

En entrevista para “De primera mano”, el cantante no dudó en responder a las críticas: “A mis 40 años le quise gustar y caer bien a todo el mundo, lo intenté durante años y, como dice una buena canción mexicana ‘no soy monedita de oro para caerle bien a todos’. La vida es una y uno tiene que ser y disfrutar, eso es lo que he estado haciendo”.