Christian Chávez causa polémica por su camiseta en honor a la Virgen de Guadalupe

Christian Chávez volvió a llamar con uno de sus polémicos vestuarios, ya que está vez le hizo un homenaje a la Virgen de Guadalupe, sin embargo, no fue bien visto por algunas personas que lo criticaron fuertemente debido a que consideran que es una figura importante para los mexicanos, la cual está relacionada con la religión católica.

Este 12 de diciembre fue el último concierto de RBD en Monterrey, Nuevo León; debido a que coincidió con la celebración de la Virgen de Guadalupe, el cantante, de 40 años, decidió celebrar a todas las "Lupitas" portando una blusa con la imagen de esta figura religiosa. Aunque durante la presentación sus fans agradecieron el gesto, las reacciones negativas surgieron un día después.

El cantante volvió a causar polémica por su forma de vestir IG @christianchavezreal

Así era el vestuario de Christian Chávez de la Virgen de Guadalupe

El cantante de "Libertad" compartió en su cuenta de Instagram el diseño de la camisa que lució durante el show. El cantante dejó ver que era una blusa sin mangas de cuello halter de color negro y con la imagen de la Virgen Guadalupe en el centro, la cual estaba acompañada de unas flores de listones rojos y verdes para darle más volumen y hacerla llamativa.

"Felicidades a todas mis Lupitas!! Madre siempre cuídanos", fue la frase que colocó para acompañar la publicación en la que también mostró a detalle su maquillaje, pues tenía un delineado de "gato" con unos brillos plateados para abrir más la mirada. Asimismo, después publicó un Reel en donde se encuentra con Maite Perroni, y escribió "Con mis dos Lupitas favoritas", recordando el personaje que hizo su compañera en "Rebelde".

Christian Chávez se presentó con una camisa con la Virgen de Guadalupe IG @christianchavezreal

Tunden a Christian Chávez por usar a la Virgen de Guadalupe

Aunque la mayoría de cometarios fueron favorables para el cantante y actor, este miércoles en el programa "Sale el Sol" los conductores lo criticaron fuertemente. Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro consideraron que era una ofensa usar de esa forma la imagen de la Virgen de Guadalupe, y recordaron que no es la primera vez que causa polémica por su forma de vestir, como por ejemplo cuando portó un traje de charro rosa.

"Esta es una figura que la gente respeta. Y no es porque sea de la comunidad (LGBTTTIQA+), porque luego lo quieren llevar a ese camino el diálogo, y no va por ahí. Es simplemente que está mostrando demasiada piel con la imagen. Se puede hacer de manera diferente porque hay gente que sí es guadalupana, que muy religiosa, y que no les gusta que se incluyan estas figuras por moda", indicó Vega-Biestro.

Mientras que Gustavo Adolfo Infante aseguró que probablemente muchas personas que son creyentes a la "morenita" se pueden sentir agraviados. "Yo pienso que hay muchas personas que se pueden sentir ofendidas", dijo el periodista, siendo respaldado por sus compañeras del programa.