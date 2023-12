Christian Chávez revela si continuará la gira de RBD en 2024 ¿seguirán juntos?

RBD regresó a los escenarios con su gira “Soy Rebelde Tor 2023” y hasta al momento han dado 50 conciertos en Estados Unidos, Brasil, Colombia y México y planean cerrarla con una mega presentación en el Estadio Azteca el próximo 21 de diciembre.

“Estamos felices de cumplir nuestra fecha 50, se dice fácil pero no lo es. Ha sido maravillosa la respuesta del público y sentir el amor de todos. Es increíble ver a la gente con sus vestuarios de RBD”, contó el también actor durante su paso por la alfombra verde de Spotify, plataforma que cumple 10 años.

Chávez está feliz de cumplir el sueño de miles de fans que se quedaron con las ganas de verlos tocar hace más de 10 años:

“Christopher (Uckermann) siempre le pregunta a la gente, quiénes son la primera vez que nos ve, y casi todos levantan la mano. Entonces muchos van a cumplir ese sueño que de pronto de chavitos no los pudieron dar, ahora de adultos ya van”.

Los RBD han causado sensación a miles de generaciones

Foto: IG @christianchavezreal

¿Habrá gira de RBD en 2024?

Con tal éxito, los miles de seguidores de RBD piden más fechas, y aunque desde que inició la gira, lo cinco miembros de la banda señalaron que sólo tendrían presentaciones este año, Chávez señaló: “No esperábamos este recibimiento. Todo tiene un principio y un final, pero estoy más contento que triste, no sé qué va a pasar en 2024. Lo único que puedo decir es que vamos a terminar el año con todo y vamos a ver qué pasa”.

El cantante reveló si seguirán juntos Foto: IG @christianchavezreal

Pero otra cosa que disfruta de estas presentaciones, es que el mismo puede gozar de libertad y echar a volar su imaginación para crear todos los vestuarios con lo que sale al escenario:

"Siempre llegó con muchas ideas, saco mis propuestas más queer que tenía desde que estaba más joven. De pronto salgo y veo en Reforma una estatua del Ángel de la Independencia y la compré, la corte y la pegué en un corset… y cosas así. He hecho muchas cosas que me emocionan y me permiten ser feliz", señaló.

¿Qué famosos asistieron a la alfombra de Spotify

Al evento también asistieron artistas de renombre como Danna Paola, quien se limitó a decir lo feliz que estaba por cerrar el año con música nueva. También pasó Ana Valeria Becerril, quien protagonizó el podcast “Enigma”, una secuela de “Caso 63”, y dijo estar muy contenta de la respuesta de la gente con este material.

Famosos que asistieron a la alfombre verde Foto: Patricia Villanueva

Vadhir Derbez, Alex Lora, Santa Fe Klan, JNS, Camila Fernández, María León, Leonel García, Mon Laferte y Daniela Spalla asistieron al evento.

