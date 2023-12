¿Gabriel Soto volverá a cantar con Kairo? De esto depende que suceda

La vida de Gabriel Soto sobre los escenarios tuvo un inicio durante la década de los años 90. Con la juventud como bandera, Gabriel encaminó sus pasos desde el canto, formando parte del grupo pop coreográfico vocal Kairo, ese mismo al que también perteneció antes Eduardo Verástegui y que fue producido y manejado por el polémico Toño Berumen, creador de Magneto y Mercurio.

Años después y ya como un actor protagónico en telenovelas, Gabriel ha sido noticia por el ir y venir de su relación con Irina Baeva, con quien por fin estaría a punto de casarse y así lo habría hecho saber la misma actriz. Además de esto, en tiempo recientes, Gabriel también sufrió por la pérdida material de una propiedad en Acapulco, todo a causa del huracán Otis.

Por ello, es que llama la atención la posibilidad de que Gabriel Soto vuelva a sus orígenes, a la música, esa donde todo comenzó como cantante del grupo Kairo. Así lo aclaró Roberto Asad, pareja de Lorena Herrera e integrante del grupo.

Irina y Gabriel siguen con sus planes de boda. Foto: Especial

Como una propuesta que está sobre la mesa y siendo meditada por el actor, Roberto Asad confirmó que su compadre Gabriel Soto podría estar de vuelta en el canto.

Luego de eso, abundó en la posibilidad y qué le complicaría esta situación.

"Es complicado para él (estar en Kairo) no es que no quiera, porque no tiene tiempo de ensayar y cuando haya shows a lo mejor no podrá ir a algunos"