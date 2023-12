Irina Baeva rompe el silencio y revela si se casó en secreto con Gabriel Soto

El tema sobre la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto es algo que mantiene a la pareja en el ojo del huracán, pues se ha pospuesto en más de una ocasión desatando así rumores de problemas en su relación. Sin embargo, un reciente mensaje del actor desató sospechas de una ceremonia en secreto, algo sobre lo que la actriz no dudó en hablar aclarando si llegó al altar con el galán de telenovelas.

Irina Baeva aclara rumores de boda secreta

Un mensaje de Gabriel Soto compartido a través de sus redes sociales hace algunos meses desató rumores de que había llegado al altar con Irina Baeva, por lo que la actriz no evitó ser cuestionada al respecto durante un encuentro con los medios retomado por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube por lo que aclaró si se casó en secreto con el actor mexicano.

“Gabriel me dejó un mensaje en ruso, lo cual me sorprendió mucho. Intenté traducirlo con Google, pero la traducción no fue muy clara. Creo que dijo algo como ‘esposa’ (…) Todo mundo dijo: ‘¡Ya se casaron!’, pero no, no fue así, como les dije hace rato, cuando nos casemos seguramente ustedes serán los primeros en saber”, aclaró.

¿Qué dijo Gabriel Soto?

La actriz celebró en octubre pasado su cumpleaños 31, por lo que Gabriel Soto le dedicó un tierno mensaje en ruso a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, en la traducción él se dirigía a ella como “esposa”, lo que de inmediato generó gran alboroto entre sus seguidores que esperan ansiosos que la pareja llegue al altar luego de cancelar la boda por cuestiones de salud, trabajo o, incluso, el conflicto armado entre Ucrania y Rusia por el que la familia de Baeva no puede viajar para estar presente en la ceremonia.

Debido a las veces que han cancelado la ceremonia han surgido un sinfín de rumores, como los que apuntaban a una ruptura y otros en los que señalaban que el galán de telenovelas le habría sido infiel a Irina Baeva con su compañera de escena Sara Corrales. Algo que se han encargado de desmentir en los últimos meses con sus constantes viajes juntos y románticos detalles que hacen públicos en redes sociales, aunque con menos frecuencia que al comienzo de su noviazgo.