¿Se dará una nueva oportunidad en el amor? Andrea Legarreta da nuevas pistas de su pretendiente

A casi un año de que Andrea Legarreta anunciara el fin de su matrimonio con el cantante Erick Rubín da algunas pistas de quien al parecer sería su pretendiente. La conductora sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelarles que tiene un admirador secreto, quien le ha enviado algunos detalles para mostrarle su interés.

La también actriz de 52 años ha vivido uno de los años emocionalmente más difíciles, pues además de que este 2023 se separó de quien fue su esposo por 23 años, también tuvo que padecer la muerte de su madre. Sin embargo, al paso de los meses, Andrea comienza a tomar las riendas en su vida y hasta es probable que ya piense en darse una segunda oportunidad en el amor.

La conductora de 52 está viviendo plenamente su soltería | Foto: Instagram @andrealegarreta

¿Quién es el pretendiente de Andrea Legarreta?

La noche del sábado, Andrea Legarreta compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram donde muestra los detalles que su “amigo secreto” le envió.

“Gracias amigo secreto, adoré tus sorpresas. Te quiero”, escribió en su perfil al momento que mostraba los regalos que su admirador le hizo llegar, quien además le dejó una pequeña nota.

De acuerdo con la publicación de la conductora, se trata de un admirador secreto por lo que no hay pistas que revelen de quién se trata. Pero esto muestra que el supuesto amigo secreto ya se ha hecho presente en anteriores ocasiones con algunos presentes.

Su admirador secreto ya se ha hecho presente en anteriores ocasiones | Foto: Instagram @andrealegarreta

“Para: Andrea Legarreta. De: tu amigo secreto. Un pajarito me dijo lo especial que son para ti los colibríes”, dice la pequeña carta añadida en una bolsa.

¿Quién es el novio de Andrea Legarreta?

En febrero de 2023, Andrea Legarreta reveló durante una emisión del programa Hoy que ella y Erick Rubín habían decidido ponerle fin a su matrimonio, tras dos décadas juntos y dos hijas. La noticia sorprendió a propios y extraños, pues era una de las parejas más sólidas del espectáculo.

A casi un año de aquel anuncio, ambos artistas estarían rehaciendo su vida. Aunque se ha visto que siguen viéndose y saliendo en familia, Erick y Andrea ya no son pareja. Sin embargo, Andrea no ha revelado que esté en busca de una nueva pareja, por lo que no ha dado a conocer que tenga algún novio.

El matrimonio entre Andrea y Erick duró 23 años | Foto: Instagram @andrealegarreta

Por su parte, Rubín tampoco ha mostrado deseos de entablar una relación nuevamente, al menos no por ahora. Y desde que anunció su separación no se le ha visto salir con otras mujeres. Y aunque ya desmintió el rumor, se le estuvo relacionado con su compañero de escenario, el cantante Apio Quijano.