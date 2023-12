Andrea Legarreta está lista para celebrar la Navidad: foto con look de escote conquista a sus fans

La mañana de este sábado 9 de diciembre la conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir una fotografía con la que demostró que cerrará de manera espectacular el mes de diciembre de 2023.

A lo largo de este año la máxima figura de Televisa se ha robado los reflectores después de confirmar su separación con el vocalista de "Timbiriche", Erik Rubín. Además retomó su carrera en la actuación como protagonista de la obra de teatro "Vaselina".



La conductora es de las favoritas. Foto: Especial

Andrea Legarreta impacta con su figura

Hace unos momentos ante sus más de seis millones de seguidores en Instagram Andrea Legarreta, una de las conductoras más famosas del "programa Hoy", sorprendió a todos al compartir una fotografía que muestra la excelente figura que ha conseguido durante el cierre de este año.

Resulta que la estrella de Televisa conquistó las redes sociales al modelar un outfit completamente negro que llamó bastante la atención por el pronunciado escote que tenía en la parte de enfrente. Los internautas aseguraron que la conductora es de las famosas con mejor figura en la industria.

Como era de esperarse la publicación de Andrea Legarreta no pasó desapercibida para nadie alcanzando a los pocos minutos miles de me gusta y cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que resaltan su figura.

La conductora sorprendió a todos. Foto: Instagram/@andrealegarreta

¿Por qué se separó Andrea Legarreta?

Fue el pasado mes de febrero cuando todos los seguidores del entretenimiento quedaron en completo shock después de que Andrea Legarreta y Erik Rubín compartieran un mensaje en el que hicieron oficial su separación después de más de 20 años de matrimonio.

A pesar de que no destaparon las causas de su decisión, la ahora expareja sigue demostrando que tienen una gran relación, incluso ambos se mostraron abiertos a retomar su matrimonio, pero solo si es lo mejor para ellos.