Exatlón México: Jawy Méndez es el cuarto eliminado del reality show

La tensión crece en “Exatlón México” mientras avanza la competencia con los participantes que han demostrado mayor fuerza y agilidad en los circuitos, algo que esta vez no fue suficiente para Jawy Méndez convirtiéndose en el cuarto eliminado del reality show pese a la confianza que mostró previo al duelo de eliminación cuando aseguró que su equipo tiene “garra y talento” aún cuando han sido los rojos quienes suman más triunfos.

Jawy Méndez es eliminado de “Exatlón México”

El exparticipante de “Acapulco Shore” se mostró como unos de los más fuertes del equipo azul, pero su desempeño en el duelo de eliminación no fue el mejor para superar a sus compañeros Javier Cortés y Javier Márquez que lucharon hasta el último momento para conservar su lugar en la competencia, mientras tanto los rojos mantienen una semana más a sus integrantes intactos.

Sigue leyendo: Nataly Gutiérrez de Exatlón México recibe terrible noticia, podría perder a su hija legalmente por culpa de su expareja

Jawy Méndez es eliminado de "Exatlón México". Foto: IG @jawymendez_oficial

Jawy Méndez se suma a la lista de eliminados junto a Diego Balleza, Mireya Bianchi y Ernesto Cázares, aunque hace tan sólo unos días Nataly Gutiérrez abandonó el programa tras la videollamada que tuvo con su madre en la que le da noticias difíciles sobre la pelea que sostiene por la custodia de su pequeña hija, con quien no tuvo la oportunidad de hablar debido a la complicada relación que tiene con su padre.

"Yo estoy super agradecido de que aquí encontré algo que nadie ha encontrado y no lo encontré al 100, pero ya sé por dónde: la calma, la paciencia y no ser atrabancado en tanto. Me encanta vivir así, a tope, no pensar en las consecuencias nunca y está mal, pero así soy yo (…) Sé que pude haber dado mucho más, pero esto necesita tiempo, soy todo lo contrario a lo que la gente piensa”, se despide de sus compañeros, en especial de Macky a quien agradeció por su paciencia.

¿Qué pasará en su romance con Macky González?

Aunque a inicio de la competencia la relación entre Macky González y Jawy Méndez fue complicada al grado de tener una intensa discusión, luego mostraron interés el uno por el otro por algo más que una amistad y protagonizaron románticos momentos en “Exatlón México”, por ello, la salida del también influencia significó un fuerte golpe para la conductora.

“Jawy te quiero decir que has roto las etiquetas que yo tenía. Me preparaste muy bien para este momento y por eso puedo mirarte a los ojos y despedirte ahorita (…) Estoy impactada por la persona que eres, una persona ampliamente espiritual, intelectual, me llenaste el corazón estas semanas. Ojalá que el tren de la vida nos permita encontrarnos en otro momento, así como compites así también eres en la vida”, dijo Micky González al despedirse entre lágrimas de Méndez.