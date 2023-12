Nataly Gutiérrez de Exatlón México recibe terrible noticia, podría perder a su hija legalmente por culpa de su expareja

Nataly Gutiérrez es una de las competidoras más fuertes de “Exatlón México”, pero esta vez no pudo contener las lágrimas al enterarse que podría perder la custodia de su pequeña, Ambar, en el pleito legal que sostiene con su empareja. La atleta también reveló con sus compañeras de equipo que ha recibido amenazas en redes sociales por el padre de su hija.

Nataly Gutiérrez recibe triste noticia

Durante la competencia los participantes tiene la oportunidad de hablar con su familia a través de una videollamada con el objetivo de darles el ánimo que necesitan, pero esto no ocurrió con Nataly que esperaba hablar con su hija y sólo tuvo contacto con su madre recibiendo una delicada noticia sobre el pleito legal que tiene sobre su custodia.

Nataly Gutiérrez preocupada por la seguridad y custodia de su hija. Foto: IG @natalygtz8

La madre de Nataly le reveló que las cosas se habían complicado al respecto y por ello la menor no estaba presente. Esto encendió las alertas en la atleta, quien rompió en llanto al expresar su preocupación: “Me pone muy nerviosa, me pone bastante mal pensar que mi hija puede estar en peligro y yo no estar ahí para cuidarla, para protegerla, me genera mucho estrés, mucha preocupación”.

“Claro que llega un punto donde uno se quiebra y pues no puedes más y lloras, pero estoy tomando esta noticia de la mejor manera. Para mí, mi hija es lo más importante y siempre voy a dar todo por ella, si estoy aquí en ‘Exatlón’, es por ella, por darle un mejor futuro, una mejor vida. No sé bien lo que vaya a pasar, pero sé que pues lo más importante es mi hija, es mi familia”, añadió.

Nataly recibe amenazas de su expareja

La competidora del equipo rojo reveló a sus compañeras que ha recibido amenazas de su expareja a través de redes sociales, aunque usando siempre diferentes perfiles. Ante esto, sus compañeras no dudaron en hacerle saber su apoyo tanto en el programa como afuera ante cualquier decisión que deba tomar sobre el reality show.

“Estoy recibiendo diferentes tipos de amenazas y mucha presión por parte del papá de Ambar. Me anda atacando mucho en redes, pero por otras cuentas y así. Trato de enfocarme en la competencia, pero sí hay algunos problemas afuera que tuve que dejar para poder cumplir este sueño que la vida me ha dado, pero sí es complicado”, dijo Nataly Gutiérrez.