Paulina Mercado revela si perderá toda su cabellera con la cirugía: "Estoy negociando que no me rapen"

Paulina Mercado está a pocos días de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida. La comunicadora, feliz de tener en pie una relación de pareja con Juan Soler, ha manifestado que será intervenida quirúrgicamente para atener un tumor alojado en su cabeza. Tras la dura noticia, Paulina se ha mostrado siempre con entereza y optimismo, sin sentir miedo a la muerte.

Arropada por su pareja, el mismo Juan Soler y ella han manifestado que enfrentan cualquier problema con terapia de pareja, todo con el fin de mantenerse juntos. A pesar de que hace unos días Juan Soler expresó que no desea casarse con ella y no se engañan con esa ilusión, él se mantiene amoroso y en su compañía, con tal de hacerla fuerte en este momento.

Es por esto que Paulina confesó recientemente que ya está lista para entrar al quirófano, mismo donde aún negocia si perderá toda su cabellera o no, algo que definirá su médico al momento de operarla del tumor en su cabeza.

Juan Soler y Paulina Mercado están muy enamorados. Foto: Especial

Con pocos días para estar lista para su operación, la conductora expresó cómo se siente.

Cuestionada sobre si la cirugía requerirá que Paulina pierda toda su cabellera, ella misma explicó.

"Estoy negociando con el doctor que no me rapen. Me da mucha seguridad mi pelo, finalmente yo sé que suena superficial pero claro que me da muchísima seguridad, entonces me dijo el doctor que quizá nada más me rape un pedazo. Le dije, '¿qué pasa si me trenzas el pelo y no me rapas toda? o igual y no me rapas nada'", confesó.