La expareja de Pablo Lyle superó al actor, supuestamente ya se mudó con su nuevo novio

Una de las parejas más polémicas ha sido Marco Lavin y Ana Araujo, expareja de Pablo Lyle, quien aún permanece en prisión por el homicidio contra un hombre de origen cubano en Estados Unidos. Ahora, la actual pareja de la actriz de 35 años continúa fortaleciendo su romance que incluso, habría planes que se fueran a vivir juntos.

Marco Lavin y Ana Araujo planean vivir juntos

Según amigos cercanos al estilista, aseguraron que la pareja desea vivir bajo el mismo techo; sin embargo, aún no es el momento de hacerlo, esto de acuerdo con la revista TVyNovelas.

Ana Araujo es emprendedora y tiene su propio taller de panqués Foto: Instagram / @anaaraujof

La revista de circulación nacional, revela que Ana y Marco aún no viven juntos aunque así lo desea; "Si no han dado este importante paso es porque todavía no están totalmente listos para llevar su relación al siguiente nivel".

Sigue leyendo: La esposa de Pablo Lyle rompe el silencio ante las críticas por presumir su nuevo romance

5 FOTOS con las que Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, encendió las redes en 2022

Al respecto, Ana Araujo se mantiene al margen respecto a dar detalles sobre su vida privada, especialmente su relación sentimental; sin embargo, ha hecho notable su relación con el también fotógrafo a través de las redes sociales.

La también empresaria y el actor que aún se encuentra preso habrían iniciado su proceso de divorcio antes de que Pablo Lyle recibiera sentencia. En este sentido, la revista explicó que "ambos decidieron separarse en un común acuerdo para que ella no atada su vida a la de él, por lo menos sentimentalmente".

Marco Lavin presume su amor con Ana Araujo

A través de redes sociales, Ana Araujo fue fuertemente criticada cuando dio a conocer su relación cuando se dejó ver con Marco Lavin en el que se le puede ver besándose cariñosamente, esto por haber dejado al actor en uno de los momentos más difíciles de su vida que era pasar en varios años en la cárcel.

Marco Lavin mantiene una relación con Araujo Foto: Especial

Foto: Instagram / @marcolavin.seasidehair

Esto luego de que el estilista le hizo un cambio de look a su novia en el que se observa en un video que la besa cuando termina de cortarle el cabello y aplicarle varios productos para peinarla.

Hasta el momento, la actriz no ha dado a conocer el status de su relación con Pablo Lyle; sin embargo, ya no teme de esconder su amor por el estilista con quien comparte varios mensajes románticos y varias instantáneas junto a él.