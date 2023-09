La esposa de Pablo Lyle rompe el silencio ante las críticas por presumir su nuevo romance

Durante las últimas horas el nombre de Ana Araujo ha encabezado los titulares de distintos medios de comunicación debido a que se dio a conocer que la esposa de Pablo Lyle ya estaría estrenando romance mientras el actor y padre de sus dos hijos se encuentra en una prisión de los Estados Unidos por lo que el tema ha generado todo tipo de opiniones al respecto, no obstante, la empresaria decidió romper el silencio ya reaccionó ante la polémica que se generó a su alrededor.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que todo este escándalo se originó debido a que la propia Ana Araujo compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que se le pudo ver abrazando y besando a un misterioso hombre, que más tarde se supo que se trataba de Marco Lavin, un famoso estilista que trabaja con distintas celebridades de la farándula, además, en otro post que realizó la esposa de Pablo Lyle dejó ver que realizó un viaje a Oaxaca acompañada precisamente de su nueva pareja.

Asi presumió Ana Araujo a su nuevo novio. Foto: IG: anaaraujof

Como era de esperarse, la noticia del nuevo romance de Ana Araujo dividió opiniones en redes sociales pues por un lado recibió decenas de críticas por haber retomado su vida amorosa pese a que el padre de sus hijos está en la cárcel, mientras que otros la apoyaron por haberse dado una nueva oportunidad en el amor pues de cualquier forma dicha relación ya no tenía futuro pues se sabe que el galán de telenovelas pasará cinco años en la cárcel y deberá cumplir con ocho años más de libertad condicional por haber cometido el delito de homicidio involuntario.

Lo que es importante aclarar es que se desconoce cuál es el estatus de la relación de Ana Araujo y Pablo Lyle pues se ha especulado que ya pudieron haberse divorciado, incluso, se ha especulado que, pese sigan casados, el actor estaría de acuerdo con que la madre de sus hijos rehaga su vida con una nueva pareja pues así lo reveló la revista de espectáculos TVNotas hace unos meses, no obstante, la empresaria no ha revelado ningún detalle al respecto.

Pablo Lyle y Ana Araujo tuvieron dos hijos. Foto: IG: pablolyle

Ana Araujo rompe el silencio tras presumir a su nueva pareja

Como se dijo antes, se originó un gran revuelo por las publicaciones en las que Ana Araujo presumió que estaba estrenando romance, por lo que horas más tarde decidió hacerles frente a las críticas y aunque no lo hizo de manera explícita, les pidió a sus detractores que antes de juzgarla deberían poner atención en ellos mismos, no obstante, no hizo mención sobre el estatus de su relación con Pablo Lyle.

Ana Araujo no reveló si ya está divorciada de Pablo Lyle. Foto: IG: anaaraujof

“Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de cómo tú lo conoces. Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora, pero no te atreves.

Qué fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escucha que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero, simplemente no te atreves a repararlas porque duelo. Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada a ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta que hay un mundo infinito por explorar y que más allá del dolor encontrarás la paz”, fue el texto firmado por Ana Araujo, quien agregó un emoji de una cara sonriente dejando ver que se encuentra completamente tranquila.

SIGUE LEYENDO:

Esta fue la última publicación como pareja de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández

Lucerito Mijares hace fuerte revelación sobre sus padres: “ya están casados otra vez”