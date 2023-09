“Pan y circo”: Supuesto novio de Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, reacciona ante rumores de romance

Ana Araujo, esposa del actor mexicano Pablo Lyle, fue blanco de críticas en días recientes cuando a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que aparece abrazando y besando a un misterioso hombre. Ante la controversia que se generó y las fuertes críticas que recibieron Marco Lavin, el supuesto novio, reaccionó en redes sociales enviando un contundente mensaje.

El actor de “Mirreyes vs Godínez” permanece en una cárcel de Estados Unidos cumpliendo una condena de 5 años por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, que falleció luego de un fuerte golpe que recibió de Lyle tras un incidente de tránsito en Miami, Florida, en 2019. Aunque durante el juicio la pareja enfrentó rumores de una separación, Araujo mostró en todo momento su apoyo y señalaron que aún estaban juntos.

Ana Araujo desata rumores de nuevo romance con misterioso hombre. Foto: IG @anaaraujof

Hasta el momento se desconoce si el matrimonio de Ana Araujo y Pablo Lyle terminó ya que no se han dado declaraciones al respecto, aunque se dio a conocer que el actor habría decidido terminar su relación para que su esposa pudiera rehacer su vida. Algo que apoyaron algunos internautas, mientras que otros lanzaron fuertes criticas asegurando que era muy pronto para abrir de nuevo su corazón.

Supuesto novio rompe el silencio

Ante la controversia que se generó, Marco Lavin, supuesto novio de Ana Araujo, compartió un mensaje en sus historias de Instagram con el que reacciona a los rumores de un romance y lo que se ha señalado sobre él en su vida personal. Aunque no confirma del todo si existe o no algo entre él y la esposa de Pablo Lyle.

Marco Lavin, supuesto novio de Ana Araujo, reacciona a rumores. Foto: IG @marcolavin.seasidehair

“Pan y circo. Y hasta empresario dicen que soy jajaja. Si supieran que sigo juntando tostones para las ballenas en el barrio y para los tabacos sueltos. No se crean todo lo que leen homies, y me incluyo”, se lee en el mensaje que compartió con una fotografía en blanco y negro frente a un espejo en la que no se ve del todo su rostro.

Ana Araujo también respondió a las críticas y lamentó los comentario negativos que ha recibido por decidir seguir su corazón: “Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Que incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de como tú lo conoces. Que difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora, pero no te atreves”.

