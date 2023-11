La canción que Joan Sebastian le dedicó a Maribel Guardia para recuperar su amor tras serle infiel

Joan Sebastian y Maribel Guardia protagonizaron una de las historias de amor del espectáculo más polémicas, pues lo que parecía un gran y sólido romance terminó por la infidelidad del cantante, quien se dice que en repetidas ocasiones faltó al compromiso que tenía con su pareja, quien al enterarse no soportó un engaño más y cortó toda relación dejando al grupero con una gran culpa y el corazón destrozado.

De la tristeza y arrepentimiento de Joan Sebastian nacieron varias canciones, ya que el dolor le funcionaba como inspiración, su musa fue Maribel Guardia, a quien le compuso algunas letras que tenían como objetivo lograr el perdón de la famosa, pero nunca lo consiguió, lo que si obtuvo fue el éxito de sus melodías.

“Tatuajes” es la canción más conocida del repertorio de Joan Sebastián y por la que se llevó el nombramiento de “Poeta del Pueblo”, misma que fue compuesta para Maribel Guardia, ya que según el creador de contenido para TikTok @eltrukutruperal, durante su relación la pareja selló su amor con un tatuaje conformado por una cruz, una rosa y sus iniciales que representaban la fe y todos sus sentimientos, situación de donde salió la idea de la letra.

Joan Sebastian negó haber traicionado la confianza de Maribel Guardia y además de “Tatuajes” también le compuso las canciones “Te irá mejor sin mí” y “Un idiota”, cada una de ellas inspiradas en el desamor que sentía el originario de Juliantla, Guerrero por no estar cerca de la estrella de televisión y del entonces pequeño Julián, el único hijo que tuvieron juntos.

Del fruto del amor que alguna vez se tuvieron los cantantes nació Julián Figueroa, uno de los hijos de Joan Sebastian que también seguía sus pasos en la música, pues tenía las bases tanto de su padre como de su mamá, ya que se sabe que la actriz también tiene una hermosa voz. Todo parecía normal en la vida del joven y este año, específicamente el domingo 9 de abril se reportó su fallecimiento.

La causa de la muerte de Julián Figueroa se debió a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según los reportes del médico, mismos que dio a conocer Maribel Guardia, quien se dijo destrozada por la noticia del fallecimiento de su único hijo, que tuvo con su expareja Joan Sebastian quien también murió hace varios años (13 de julio de 2015)

Hiriendo mi felicidad, me alejo

A petición de tu orgullo, me iré

Aunque eres mi necesidad, te dejo

Pero eso de que te olvide, no sé

Tatuajes de tus besos llevo, en todo mi cuerpo

Tatuados sobre el tiempo, el tiempo que te conocí

Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tú aliento

Me voy pero te llevo dentro... De mí

Atendiendo a tu razón, me marcho

Víctima de un alter ego, me voy

Con otro amor el corazón, me parcho

Seguro de que te olvide, no estoy

Tatuajes de tus besos llevo, en todo mi cuerpo

Tatuados sobre el tiempo, el tiempo que te conocí

Se me hizo vicio, ver tus ojos, respirar tú aliento

Me voy pero te llevo dentro, de mi

Tatuajes de tus besos llevo, en todo mi cuerpo

Tatuados sobre el tiempo, el tiempo que te conocí

Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tú aliento

Me voy pero te llevo dentro, de mí

Me voy pero te llevo dentro, de mí