Yeri Mua: el emprendimiento que la hizo pasar de ganar 6 mil pesos al mes hasta ser millonaria

El mundo de las redes sociales ha sido bueno con algunas personas, pues además de fama y de seguidores también les ha otorgado la posibilidad de volverse millonarios, esto siempre y cuando presuman de sus habilidades para hacer negocios y la creatividad para encontrar buenas alternativas, uno de los ejemplos perfectos es Yeri Mua, una veracruzana de 21 años que se ha convertido en una de las influencer más ricas de México.

Yeri Mua además de estar envuelta en polémicas por sus parejas sentimentales también ha destacado por sus looks, tener su propia marca de maquillajes y conquistar a la audiencia con su carisma y buen humor, ya que se sabe que es una chica que cada que tiene oportunidad realiza videos en vivo para revelar algunos de sus secretos de moda y también da consejos de cómo llegar hasta donde ella con sus negocios y fama.

Una de las preguntas que rondan a Yeri Mua es cómo se volvió millonaria, pues para nadie es secreto que es una de las chicas que está trabajando en Internet desde 2017 y en pleno 2023 sigue vigente y con una comunidad que va en aumento. Fue en una invitación que tuvo al podcast de Gusgri el día en que la jarocha reveló cual fue el acierto que tuvo en su carrera para llegar a conseguir mucho dinero.

Comentó que cuando empezó a ganar popularidad con los videos que hacía para sus redes sociales, se le ocurrió ir a una tienda de maquillaje en el centro de Veracruz, era un pequeño negocio de cosméticos que se llama Andrea, sin temor se acercó a la gerente y le explicó lo que hacía y que estaba dispuesta a grabar videos en su tienda mientras se maquillaba a cambio de un sueldo, la empresaria aceptó y le pagaba a Yeri Mua solo 6 mil pesos al mes.

"Hola, yo soy Yeri Mua, y me conocía, ella sí veía mis videos, lo que pasa es que, pues vengo a buscar trabajo, a mí me gustaría hacer videos en vivo arreglándome aquí en su tienda, aquí me puedo maquillar, y pues yo promociono los productos que tenga, yo tengo 20 mil seguidores en mi Instagram, y yo puedo promocionarlos con mis seguidores y ayudarlos a subir las ventas".