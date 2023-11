"No pasa nada", Sergio Mayer revela cuál fue la reacción de Emilio Osorio tras ser bloqueado por Niurka

Después de que Niurka Marcos revelara que está distanciada de su hijo Emilio Osorio, la prensa le preguntó a su amigo Sergio Mayer qué opinaba al respecto. Para sorpresa de muchos el actor confesó que su ex compañero de La Casa de los Famosos le confesó cuál fue su reacción al conocer que su mamá lo había bloqueado de redes sociales, por lo que mostró que al joven cantante no le preocupa mucha la actitud de la vedette.

La noche de este viernes 3 de noviembre, el ex integrante de Garibaldi asistió como padrino a la boda de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, en donde se encontró con la prensa de espectáculos. Además de mandar sus buenos deseos a la pareja de recién casados, al actor, de 57 años, también se le preguntó por el joven artista, a quien conoció en el reality show de Televisa e hicieron una buena amistad, por lo que ahora son muy cercanos.

Emilio Osorio está distanciado de su mamá. IG @emilio__osorio

Te recomendamos:

¿Ya no lo quieren? Emilio Osorio ofrece concierto y nadie canta: VIDEO

¿Cómo reaccionó Emilio Osorio tras la pelea con Niurka?

Al preguntarle qué pensaba del distanciamiento entre Emilio "Halcón" y Niurka, Mayer prefirió ser prudente y aunque dejó ver que su amigo le había contado al respecto, prefirió no omitir ninguna opinión. Sin embargo, de acuerdo a las palabras del ex integrante de "Solo para Mujeres", el hijo de Juan Osorio reaccionó tranquilo ante la situación, pues aseguró que conoce muy bien cómo es su madre, por lo que no se muestra preocupado.

"Emilio dice que tiene todo el cariño. Dice 'es mi mamá'. Sabe como es", destacó Sergio Mayer, quien también agregó que le gustaría que hicieran las paces. "Les deseo todo lo mejor. 'No pasa nada, es mi mamá y nos vamos a arreglar'. Él (Emilio) está tranquilo", aseguró el actor y político, quien mostró su apoyo a su colega, a quien ha dicho aprecia mucho debido a lo que vivieron dentro de la casa.

¿Sergio Mayer le dio consejos a Emilio Osorio para resolver las cosas con Niurka?

Al preguntarle si le ha dado consejos como padre a Emilio Osorio para resolver este problema, Mayer aclaró que él no puede hacer eso, pues el joven cantante ya tiene un progenitor. "No soy su papá. Es mi amigo, yo no le puedo dar consejos como papá, él tiene un papá", se limitó a decir el actor de telenovelas, para después ingresar al salón de fiestas en donde se haría la celebración de Ayala y Aparicio.