El romántico detalle que Alexis Ayala y Cinthia Aparicio tuvieron con Sofía Castro y Pablo Bernot

El mundo del espectáculo se encuentra de manteles largos, pues la noche del sábado 3 de noviembre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio llegaron al altar en la Basílica de Guadalupe para dar el "Sí, acepto" luego de una relación que ha dado mucho de qué hablar, en especial por las diferencias de edades entre los famosos. Pese a ello, ambos demostraron que están en su mejor momento y más enamorados que nunca.

La lujosa boda se convirtió en el centro del atención dentro de la farándula mexicana no solo por lo enamorados que están los ahora recién casados, sino también porque sus looks nupciales denotaron elegancia y romanticismo; mientras que un detalle más que no pasó desapercibido por los fans fue que para el gran día tuvieron una exclusiva lista de invitados entre los que destacan Sergio Mayer e Issabela Camil, así como Manelyk, José Ron y Sofía Castro, tan solo por mencionar a algunos.

Así festejaron su lujosa boda. (Foto: IG alexisayala)

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio entregan tierno detalle a Sofía Castro y Pablo Bernot previo a su boda

Fue precisamente Sofía Castro, una de las invitadas a la boda, quien compartió el romántico detalle que los recién casados tuvieron para con ella como para Pablo Bernot, quienes hace a penas unas semanas dieron a conocer que se comprometieron mientras realizaban una excursión en la montaña. Tras ello, la pareja se ha convertido en el centro de atención y los detalles de su próxima llegada al altar han dado mucho de qué hablar.

Aunque se pensaba que los fans y familiares más cercanos a Sofía Castro y al empresario eran los más felices y emocionados por el compromiso, ahora sabemos que la unión en matrimonio tiene el respaldo del mundo del entretenimiento y que el propio Alexis Ayala y Cinthia Aparicio también quieren compartir este momento con sus amigos. Así lo hizo saber la hija de Angélica Rivera, quien en su cuenta de Instagram compartió el bonito regalo que recibió de los ahora esposos.

Este fue el tierno detalle que tuvieron con Sofía Castro y su prometido. (Foto: IG sofia_96castro)

En una historia de la plataforma de Meta, Sofía Castro compartió una foto en la que se observa una tarjeta en la que los novios les desearon lo mejor en la próxima etapa a iniciar en sus vidas, así como un par de botellas de perfume para los recién comprometidos, algo que la actriz aggradeció con mucho cariño. "Los amamos. Muchas gracias", se lee en la postal.

Por su parte, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio firmaron una breve tarjeta en la que se lee "You're next" en referencia a que Castro y Bernot son los próximos en dar el "Sí, acepto". Asimismo, le dedicaron unas breves, pero conmovedoras palabras.