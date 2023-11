En bikini rojo, María Chacón se apodera de las tendencias de looks para playa

Una de las famosas más queridas de México es María Chacón, quien desde la década de los 2000 no ha hecho otra cosa que ganarse al público con su talento, carisma y belleza, tres aspectos que siempre han dado mucho de qué hablar y aunque mantiene su vida personal de forma privada, ha compartido algunos momentos con los que sus fans le han demostrado que son fieles. Tal y como ocurrió hace unos meses cuando dio a conocer la sensible muerte de su padre.

Aunque tras su pérdida se mantuvo alejada de los reflectores, ahora María Chacón está de regreso y desde ya hace algunas semanas no deja de presumir sus vacaciones por Asia, un destino que eligió para comenzar a sanar y así lo dejó claro desde el primer momento cuando escribió en Instagram que Bali, en donde se encuentra, "ha sido un curita para mí". Por supuesto, un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie es que no ha dejado de imponer moda y tendencia desde el destino tropical.

Este es uno de los muchos trajes de baño con los que se ha lucido en las últimas semanas. (Foto: IG @oficialmariachacon)

María Chacón se luce en un delicado bikini rojo y renueva las tendencias de playa

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde la actriz y cantante compartió una nueva publicación para dar más detalles a sus fans de esta aventura por Indonesia. Como era de esperarse, sorprendió con una acertada lección de moda con la que se apoderó de las tendencias de looks para playa; para ello apostó por un delicado bikini rojo estilo brasileño con el que flechó a muchos.

El atuendo playero con el que Chacón se robó todos los reflectores este fin de semana destaca por un traje de baño conformado por dos piezas con el que se lució moderna y al mismo tiempo clásica, elegante y sin perder del radar ese toque juvenil que es indispensable después de los 30 años. De acuerdo con la cantante, es importante recuperar lo anterior con un top triangular con el cual presumir un escote en "V" muy cautivador.

Así le llovieron cientos de halagos. (Foto: IG @oficialmariachacon)

Por otro lado, la "Chofis" como también la conocen sus fans, optó por un panty de tiro bajo y con el estilo brasileño, para así dejar a la vista un toque muy sensual gracias a tirantes delgados y delicados atados a los costados del cuerpo. Con estos detalles no sólo impuso moda, sino que también logró estilizar su silueta al crear un efecto de piernas kilométricas.

"Encontramos un pedacito de paraíso en @hanginggardensofbali gracias por hacer de nuestra experiencia algo inolvidable", fue el mensaje con el que acompañó su publicación; mientras que sus 1.5 millones de seguidores la llenaron de halagos con comentarios como "preciosa", "hermosa", "belleza de mujer" y "divina".

Una postal más de su reciente viaje. (Foto: IG @oficialmariachacon)

Cabe destacar que en esta reciente publicación en la que María Chacón acumuló más de 13 mil me gustas también agregó dos looks para playa más en los que llama la atención un bikini en color nude con el que sin duda se resalta el bronceado de una forma espectacular; la segunda apuesta de la actriz fue un diseño metalizado de una sola pieza y con un escote pronunciado en la espalda.

