Ivana Knoll derrochó estilo con un conjunto de lencería negro perfecto para una sesión de fotos

La croata Ivana Knoll se ha vuelto experta en acaparar las miradas en Instagram. En esta ocasión, se volvió tendencia luego de que subiera un par de fotos con un conjunto de lencería que le encantó a sus seguidores. La modelo se convirtió en una de las celebridades más populares de redes sociales desde hace casi un año, cuando en el Mundial de Qatar 2022 apoyó a Croacia en cada uno de sus juegos con atuendos muy atrevidos y coquetos.

El post acumuló 100 mil "me gusta" en menos de un día, mientras Knoll escribía: "No me arrepiento del amor que di. Probablemente lo necesitaban". Muchos de sus fans consideraron que su reflexión fue muy buena y también la halaban por de vez en cuando lanzar uno que otro mensaje así.

¿Cómo posó Ivana Knoll?

En esta ocasión Knoll con una parte inferior tipo tanga y un bralette negro para usa sesión atrevida de fotos. Seguramente ella sabe que estas prendas destacan por su elegancia atemporal y su capacidad para esculpir la figura, lo cual lo convierte en el atuendo ideal para una sesión de fotos audaz. El color negro, símbolo de sofisticación y misterio, acentúa las líneas del cuerpo y atrae la mirada, creando un efecto visual impactante. La simplicidad de las líneas del tanga y del bralette permiten que la piel ocupe un lugar protagonista, lo que añade un elemento de vulnerabilidad y autenticidad a la imagen capturada.

Además, esta combinación es versátil y se presta a una variedad de estilos y ambientes fotográficos, desde lo urbano y contemporáneo hasta lo clásico y sensual. El bralette, al carecer de estructuras rígidas, ofrece una sensación de confort y libertad, facilitando una gama de poses naturales y desinhibidas. Por su parte, la parte inferior pone de relieve las curvas con sutileza.

¿Cuántos años tiene Ivana Knoll?

La croata, quien tiene 31 años, siempre sorprende a sus 3.2 millones de seguidores con sus atuendos. Sin embargo, no todo ha sido perfecto para ella. Recientemente, recibió una advertencia de Instagram por una de sus publicaciones, y bromeó diciendo que es "demasiado sexy" para la plataforma. Sin embargo, no fue sancionada y aún sube sus mejores outfits.

