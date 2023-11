Sofía Castro: su papá, "El Güero" Castro revela por qué no estuvo en su propuesta de matrimonio ¿están distanciados?

Hace unos días te informamos que la joven actriz, Sofía Castro le dio el sí a su prometido, Pablo Bernot. En redes sociales fueron publicados varios videos que muestran la espectacular propuesta de matrimonio que tuvo la hija de Angélica Rivera donde el gran ausente fue su papá, José Alberto "Güero" Castro.

Para terminar con todo tipo de especulaciones sobre el motivo por el que no estuvo presente en la celebración de su hija, José Alberto "Güero" Castro concedió una entrevista en la que destapó la razón de su no presencia. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

La actriz se comprometió hace unas semanas. Foto: Especial

¿Qué dijo El Güero Castro de su hija Sofía Castro?

La mañana de este viernes 3 de octubre el programa "Sale El Sol" compartió una entrevista con el productor José Alberto "Güero" Castro en la que habló de su ausencia en una fecha tan importante para su hija, Sofía Castro. El actor pidió no caer en los rumores que circulan.

Sin guardarse nada el actor dijo que no pudo acompañar a su hija por cuestiones de trabajo. Recordó que actualmente está produciendo la telenovela "El maleficio" y el cambio de sedes le impidió estar en la famosa celebración.

"Desgraciadamente no pude estar. Pasaron cosas muy peculiares", contó.

Desmintiendo los rumores sobre un distanciamiento con su hija, el famoso productor de televisión dijo que Sofía Castro lo tomó de la mejor manera y es consiente de que el show tiene que continuar.

"Mi hija lo entiende, sabemos que el show tiene que continuar", señaló.

¿A qué se dedica Sofía Castro?

Sofía Castro es una joven actriz de 26 años de edad. La también modelo es hija de la actriz Angélica Rivera "La Gaviota" y del productor "El Güero" Castro. A su corta edad ha colaborado en programas como "Luis Miguel: la serie", "Cachito de cielo" y "La malquerida".

La actriz confirmó su compromiso nupcial. Foto: Especial

