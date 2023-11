¿Sí fue un patiño? VIDEOS de Tania Rincón en Mundial de Rusia 2018 le darían la razón a Inés Sainz

Inés Sainz es una conductora de Azteca con más de 15 años de experiencia en la categoría de deportes . La escultural rubia se ha abierto paso en un mundo dominado por hombres y ha sabido ganar prestigio y reputación en el mundo deportivo.

¡Hay tiro! Inés Sainz levantó una gran polémica al hablar 'de más' en entrevista con Mónica Garza para su podcast 'El Nido de la Garza'. La experimentada conductora de deportes no se guardó nada y habló de forma contundente al quejarse de que la televisora intentó nulificar su aparición a cuadro durante el Mundial de Rusia 2018.

Aunque no mencionó nombres, Inés recordó que en una junta con los ejecutivos, le comunicaron que preferían llevar a otra joven conductora que era más chistosa, y se prestara a ciertos gags cómicos. El jefe de Inés Sainz le habría dicho lo siguiente:

"A la hora de conducir tú no te prestas a ser patiño. Es más difícil conducir contigo cierto tipo de programa y me piden que no estés".

Indignada, la conductora respondió que solo porque ella no se prestaba a ser la patiño y no dejaba que se burlaran de ella o la alburearan, los ejecutivos de Azteca no habrían querido llevarla al Mundial de Rusia 2018.

Los internautas inmediatamente supieron que se refería a Tania Rincón. Pero ¿la conductora sí fue un 'patiño' en el Mundial de Rusia 2018? Aquí presentamos las pruebas.

Tania Rincón en el Mundial de Rusia 2018: ¿Cómo fue su participación?

Tania se dedicó a hacer cápsulas de turismo en Rusia para que los espectadores pudieran conocer los atractivos de los alrededores durante el Mundial 2018. Sus reportajes fueron muy vistos gracias a la simpatía que Rincón le imprimía a estas notas de color.

También participó en la mesa de comentaristas aportando el humor necesario para brillar junto a personajes en su mayoría masculinos de la talla de Martinoli, Luis García y Sergio Sepúlveda. Tania Rincón nunca fue un patiño, fue una integrante simpática que agregó su gran experiencia y carisma al segmento de comentaristas de Azteca.

Lo que sí es verdad, es que Tania se prestó a los chistes para generar momentos cómicos dentro de los programas en el Mundial de Rusia 2018, porque ese era el objetivo de su presencia en la cobertura del evento más grande de futbol. La conductora de 'Venga la Alegría' le añadió un toque juvenil y juguetón a la mesa de expertos en Rusia.

Tania Rincón le responde a Inés Sainz

Después de que las declaraciones de Inés Sainz se hicieran virales, Tania Rincón rompió el silencio en su programa de radio en Exa y afirmó que ella no fue un patiño en el Mundial de Rusia 2028 y que nunca se prestaría a que sus compañeros le falten al respeto o la albureen. Cerró el tema afirmando que respeta la carrera de Sainz y que le parecieron desafortunados sus comentarios.

"Yo no me puse en ese lugar, yo soy una empleada más y en ese momento me dijeron: se te solicita para este programa y yo fui a hacer mi chamba"

El público le ha manifestado su apoyo a Tania Rincón tras este trago amargo después de las fuertes declaraciones de Inés Sainz, quien no ha salido a dar la cara después del escándalo que suscitó.