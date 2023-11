Querida exparticipante de “Exatlón México” anuncia con tierna postal que está embarazada

Ceci Wushu sorprendió a sus fanáticos en redes sociales al anunciar que está embarazada. La exparticipante de “Exatlón México” compartió una serie de tiernas postales acompañada de su esposo, Elías Dorado, con las que expresa su alegría al ver a su familia crecer, pero también del nerviosismo que la invade tras la muerte de su bebé en febrero pasado.

Exparticipante de “Exatlón Mexico” anuncia su embarazo

María Cecilia Álvarez Rosas, conocida como Ceci Wushu, anunció su embarazo junto a una postal en la que posa con su esposo tomando un par de zapatos de bebé mientras entrelazan sus manos. Acompañó las imágenes de un sentido mensaje en el que se dice feliz, pero nerviosa ante la pérdida que enfrentaron hace tan sólo unos meses.

Ceci Wushu anuncia que está embarazada. Foto: IG @cecywushu

“Ni muy pronto ni muy lento, a nuestro tiempo. Este año ha estado lleno de tantas emociones que jamás imaginé que viviría, pero Dios nunca nos ha soltado, con mucha felicidad les comparto que nuestro segundo bebé esté en camino. No mentiré, entre muchísima alegría hay nervios y un poco de miedo, pero con el corazón y la fe en Dios muy alto. Bienvenido a nuestras vidas, llegas a una familia que te desea con todo su corazón”, se lee en la descripción.

Muere el bebé de Ceci Wushu

En enero de este año la tetracampeona panamericana dio a conocer que estaba embarazada, tan sólo unos meses después de haber llegado al altar. Aunque días más tarde anunció la muerte de su bebé a las 23 semanas de embarazo, aunque no dio más detalles las muestras de apoyo no se hicieron esperar a través de mensajes de sus fans y otras celebridades como Laura G.

“El día que me entere que seria mamá fue el día mas feliz de mi vida. Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia: con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebe a Dios. te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia esta pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablare de ello”, escribió la atleta en aquel momento.