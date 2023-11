¿Ya no habrá boda? El preocupante mensaje de Kimberly “La más preciosa” tras encontrarle mensajes con otra mujer a su prometido

Kimberly “La más preciosa” es una de las famosas de Internet más queridas desde hace ya algunos años, pues su actitud, humor y autenticidad la han llevado a robarse toda la atención y el cariño de los usuarios de redes sociales; sin embargo, la polémica también está acompañada de la fama y está respaldada por sus fans, quienes no dejan de asegurar que la popularidad la ha llevado a perder los pies del suelo.

Tan sólo en las últimas semanas se ha colado dentro de las tendencias de redes sociales por anunciar que cobrará para ver la transmisión de su boda con Óscar Barajas, así como que en su mesa de regalos había artículos de hasta 20 mil pesos, algo que incluso le trajo las críticas de su amiga Wendy Guevara. Ahora, su próximo paso por el altar dividió opiniones, pues la influencer encontró que su prometido tiene mensajes con otra mujer.

La pareja se casará este mes de diciembre. (Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa)

A través de su cuenta oficial de Instagram, una de "Las Perdidas" compartió una nueva publicación en la que dejó en claro el porqué de su apodo, pues resaltó su belleza; sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores es que acompañó la selfie con un preocupante mensaje que podría estar relacionado a su boda, aunque todo se trata de meras especulaciones. La alarma saltó ya que escribió:

"Yo sigo aquí, de pie y con mas bendiciones en mi camino", escribió en Instagram.

Si bien en su mensaje no quedó claro si se trató de una indirecta para su prometido, con quien terminó hace unos meses y regresó como muestra de su amor, o si por el contrario es una muestra de que pese a las críticas está lista para caminar al altar. Cabe destacar que incluso antes que Kimberly “La más preciosa” le encontrara sospechosos mensajes a su pareja, sus fans no estaban muy contentos con la relación e incluso se refieren a él como un "mantenido".

Algunos de sus fans también la defendieron de las críticas. (Foto: IG kimberly_lamaspreciosa)

Kimberly “La más preciosa” le encuentra a su prometido mensajes con otra mujer

Tal y como te contamos este fin de semana, una transmisión en vivo de la influencer se volvió viral ya que mientras platicaba con sus fans al interior de su auto, tomó el celular de Óscar Barajas y en la revisión encontró algunos mensajes en WhatsApp entre él y otra mujer. La grabación quedó para la posterioridad y en ella se observa cómo la expresión de Kimberly “La más preciosa” rápidamente cambia a un semblante triste.

En el video se escucha cuando él le dijo a la influencer que si estaba revisando los mensajes de la app y en medio de los reclamos, Kimberly afirmó no sentirse insegura, aunque Barajas había roto un acuerdo y es que aparentemente tendría que haber bloqueado a esta misteriosa mujer. "Pero quedamos en un acuerdo y no la bloqueaste a la doctora Tania". El momento desató las críticas, ya que la creadora de contenido insultó a la susodicha, además que encendió las alarmas entre sus fans.

Cabe destacar que luego de este video viral y de compartir la fotografía anterior con su sospechoso mensaje, sus seguidores de Instagram le dejaron comentarios como: "ánimo preciosa", "Kimberly NO TE CASES!!!! Amigaaa!!!!! No hagas un error!! Te amamos", "y Óscar en camino a ver a la doctora Tania" y "tu sola te engañas?? sabes que ese hombre no te conviene".