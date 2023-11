Tania Rincón desea terminar su soltería y acepta: "Tengo mucho amor de amigos"

Es una de las caras más conocidas de la TV en el rubro de la conducción, derecho ganado con el paso de los años y la química que ha desarrollado con el público. Como conductora del Programa Hoy, Tania Rincón halló un espacio día con día, mismo que tendrá que dejar por un tema de salud que le aqueja.

Sumado a esto, fue muy sonada su separación, luego de años de matrimonio y con dos hijos como retoño de ese amor. Ya no como pareja y sí como amigos, Tania ha logrado sostener una familia para que sus hijos estén bien. Con esto como parte de su presente y siendo una de las conductoras de TV que más ha enamorado con sus sesiones de fotos, Tania Rincón sabe que el amor volverá a su vida y está lista para una nueva relación de pareja.

Tania Rincón a lado de Andrea Legarreta, en el programa Hoy. Foto: Especial

Positiva siempre que se planta ante una cámara y sociable como ella misma lo admite, Tania Rincón se mostró feliz de externar que mucho amor está en su entorno.

Luego de esto, fue cuestionada sobre si desea volver a estar en pareja, con una relación que complemente su vida familiar.

Y con toda la sinceridad que le caracteriza, Tania confesó que es verdad que le suelen ver con distintas personas que le acompañan a las alfombras rojas, pero aclaró la razón de esto.

"Pues me van a seguir viendo con muchos porque tengo muchos amigos y siempre he sido muy amiguera. Antes no decían nada porque decían 'ésta está casada' y ahora que está soltera dicen 'sí, este es, este es el bueno'. Y sí me van a seguir viendo con mucha gente porque siempre me hago acompañar de amigas y amigos, así que pues así, aquí andaré", confesó.