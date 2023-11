Tania Rincón es "despedida" de "Hoy" por problemas de salud, así lo reveló en redes

Tania Rincón causó un gran furor en redes sociales durante las últimas horas debido a que reveló que fue “despedida” de “Hoy” la mañana del jueves 23 de noviembre y lo que alarmó todavía más a sus fans fue que la conductora señaló que su repentina salida del matutino de Televisa se originó por temas de salud, por lo que los fans de la también locutora quedaron confundidos por el futuro de la exreina de belleza.

Como se dijo antes, todo este escándalo en torno a Tania Rincón se originó durante la emisión de “Hoy” del jueves 23 de noviembre, en la cual, la también locutora originaria de Michoacán inició su participación de manera normal apareciendo junto a sus compañeros para dar la bienvenida a los televidentes y anunciar el contenido que tendrían durante el programa, no obstante, en las próximas secciones ya no volvió a salir a cuadro por lo que su repentina “desaparición” dio mucho de qué hablar.

Sigue leyendo:

Así como Andrea Legarreta, ahora Galilea Montijo vende ropa en un bazar: “¡llévelo, llévelo!”

Andrea Legarreta enfurece al ser cuestionada sobre Erik Rubín ¿lo borra de su vida?

Leyenda

Tanía Rincón revela que un problema de salud la dejó fuera de “Hoy”

Luego de su repentina "desaparición" de “Hoy”, Tania Rincón utilizó sus redes sociales para revelar que la producción del famoso matutino de Televisa tomó la decisión de “despedirla”, sin embargo, no de forma definitiva, sino solo por el resto de la emisión de jueves 23 de noviembre y esto se debió a que la conductora estaba completamente afónica, por lo que tenerla hablando ante la cámara pudo haber agudizado el problema.

Cabe mencionar que, Tania Rincón señaló que aprovechó que le dieron el resto del día para atender su problema y dejó en claro que su relación con la producción del matutino está más que sana y que procuran su salud para que pueda derrochar talento y simpatía todas las mañanas.

“Me ven, pero ya no me ven, vine a “Hoy”, pero me regresaron, por si ahorita ya no me ven en el programa, porque claramente no traigo voz, así que voy a mi casa, voy a cuidarme, a conseguir un foniatra porque no me siento mal, estoy perfecta, pero pues evidentemente no traigo voz, por su atención gracias”, explicó Tania Rincón con una voz apenas audible.

Cabe mencionar que, Tania Rincón ya no ofreció más detalles sobre su situación tras su anuncio, por lo que sus seguidores se mostraron preocupados por su estado de salud, sin embargo, la mañana de este viernes 24 de noviembre sorprendió al aparecer de nueva cuenta en el matutino y aunque todavía no recupera su voz al cien por ciento ya se entendía por completo todo lo que dice, además, la producción procuró cuidarla y solo ha tenido intervenciones pequeñas para no desgastarla mucho.

También es importante mencionar que está no es la primera vez que Tania Rincón enfrenta una situación similar por su voz pues el pasado mes de abril, en pleno programa especial por la muerte de Julián Figueroa la conductora michoacana pasó un bochornoso momento debido a que por culpa de una disfonía terminó hablando como “Chabelo”, por lo que se convirtió en blanco de burlas.