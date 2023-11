Así como Andrea Legarreta, ahora Galilea Montijo vende ropa en un bazar: “¡llévelo, llévelo!”

Galilea Montijo se posicionó en el centro de la conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que en plataformas digitales comenzaron a circular una serie de imágenes en las que se le pudo ver vendiendo gran parte de sus pertenencias en un bazar, tal y como lo hizo su compañera de “Hoy”, Andrea Legarreta hace unos días, por lo que las imágenes dieron pie a que se especulara que las queridas presentadoras se encuentran atravesando por una crisis económica, sin embargo, el motivo por el que salieron a vender ropa, zapatos y otros accesorios solo dejó en evidencia su lado más humano.

Como se dijo antes, la primera en ser captada vendiendo parte de sus pertenencias fue Andrea Legarreta por lo que las imágenes dieron mucho de qué hablar en distintos portales donde se hicieron distintas especulaciones en torno a su situación económica, no obstante, la ex de Erik Rubín ni siquiera se tomó la molestia de salir a hablar del tema y dejó que se disipara por sí mismo, no obstante, el tema se volvió a poner sobre la palestra debido a que ahora fue Galilea Montijo quien fue captada en un bazar ofreciendo sus pertenencias con el clásico grito de “¡Llévele, llévele!”.

Galilea Montijo fue captada en un bazar vendiendo su ropa. Foto: IG: danielamagun

Captan a Galilea Montijo vendiendo su ropa en un bazar

En las imágenes difundidas en redes sociales se pude ver a Galilea Montijo atendiendo personalmente a una gran cantidad de personas que querían comprarle una de sus prendas, las cuales, estaban exhibidas sobre una mesa y en un video compartido por su compañera de “Netas Divinas”, Daniela Magun, quien la acompañó se pudo ver que ofrecía sus pertenencias con el grito de “¡Llévele, llévele!”, el cual es característico de los comerciantes de mercados o tianguis, lo cual, resultó curioso para más de uno.

Este es el motivo por el que Galilea Montijo y Andrea Legarreta vendieron su ropa

El hecho de que Galilea Montijo y Andrea Legarreta no significa que se encuentren pasando por una crisis económica o algo por el estilo, sino todo lo contrario pues desde su posición decidieron desprenderse de sus pertenencias para poder obtener recursos económicos y así poder ayudar a las zonas de Acapulco, Guerrero que resultaron más afectadas por el paso del huracán “Otis”, por lo que esta acción dejó de manifiesto su lado más humano.

Es importante señalar que Galilea Montijo y Andrea Legarreta no fueron las únicas famosas que vendieron su ropa pues a esta iniciativa también se sumaron varias celebridades que participan en el programa “Hoy”.

Galilea Montijo es una de las celebridades que más ha apoyado a los afectados de Acapulco. Foto: IG: programahoy

Cabe señalar que, tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta han mostrado especial interés por ayudar a Acapulco, Guerrero debido a que consideran este destino como su segundo hogar ya que es ahí donde habitualmente huyen los fines de semana para relajarse en sus propiedades ubicadas en la costa guerrerense, por lo que han dejado claro en más de una ocasión que no pueden ser indiferentes ante la tragedia que afectó a los suyos.