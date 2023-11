De Magic Johnson a Charlie Sheen, famosos que revelaron que tienen VIH

La Secretaria de Salud fomenta el Día Nacional de la Prueba de Detección del VIH, una fecha que se usa para hacer conciencia sobre el descubrimiento temprano de el virus, el cual es tratable y con el medicamento necesario mejora la esperanza de vida de las personas que la padecen. En el mundo del espectáculo hay varias personas que tienen o vivieron con este virus, sin embargo, algunas de ellas pudieron salir adelante.

El l Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus que afecta al sistema inmunológico, el cual es el encargado de las defensas del organismo, es por eso que las personas que lo padecen son propensas a presentar varias enfermedades. En una etapa avanzada a la infección se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), sin embargo, con un tratamiento adecuado la carga viral puede llegar a ser indetectable.

Sigue leyendo:

Así fue la vez que Daniel Bisogno pensó que tenía VIH: "En ese momento me suelto a llorar"

Cofepris autoriza 151 nuevos insumos para la salud; destaca ensayo clínico de profilaxis preexposición para VIH

Magic Johnson fue una de la primeras celebridades en revelar que vive con VIH IG @magicjohnson

Famosos que revelaron que tienen o vivieron con VIH

Magic Johnson

El juegador de baloncesto Earvin “Magic” Johnson anunció hace más de 20 años que es portador del virus, siendo una de las primeras celebridades en hacer este tipo de revelación. La estrella de los Ángeles Lakers tuvo que dejar el basketball para dedicarse a la lucha contra este padecimiento, pues creó una fundación que se dedica a hacer conciencia sobre la enfermedad.

Billy Porter

De las personalidades que ha hablado abiertamente de su enfermedad es el actor de “Pose” y "Cinderella", quien en una entrevista para The Hollywood Reporter dio a conocer que ha vivido con VIH desde los 14 años. El artista mencionó que recibió su disgnóstico en 2007, sin embargo, decidió revelar que tenía el virus hasta años después, cuando se sitió listo para hacer el anuncio y alzar la voz.

El actor ha tenido el virus desde que tenía 14 años Foto: Especial

Conchita Wurst

La ganadora de Eurovisión de 2014 tuvo que confesar que era portadora del virus debido a que un exnovio la estaba amenazando. “Hace muchos años que soy VIH positivo. Esto, en el fondo debería ser irrelevante para la opinión pública, pero un exnovio mío me está amenazando con publicar esta información privada, y yo no le doy el derecho a nadie, tampoco en un futuro, a presionarme y a intentar influenciar mi vida de esta manera”.

Jonathan Van Ness

El también conocido como "JVN" reveló en 2019 en una entrevista para The New York Times, su diagnóstico VIH positivo, el cual padece desde los 25 años. El conductor de la serie de Netflix Queer Eye, ha sido muy abierto al respecto, por lo que algunos miembros de la comunicad LGBTTTIQA+, lo consideran un activista contra los estigmas del virus y la prevención oportuna.

Charlie Sheen fue diagnosticado en 2011 IG @charliesheen

Charlie Sheen

La ex estrella de la serie “Two and a Half Men”, reveló durante su participación en el programa Today que es VIH positivo, siendo diagnosticado desde el 2011; sin embargo, apuntó que no sabe cómo se contagió. A pesar de que es muy polémico por su vida sexual activa, tras su confesión, en Estados Unidos se registró un alza a las pruebas rápidas para detectar el virus.