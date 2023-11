Hermano de Aracely Arámbula exhibe las dos caras de Arturo Carmona al ir al concierto de Luis Miguel

Luis Miguel ya dio sus primeros conciertos en México, y muchos famosos acudieron a disfrutar de su gran show; uno de ellos fue Arturo Carmona, quien fue exhibido por el hermano de su exnovia, Aracely Arámbula, Leonardo, el cual hizo una fuerte crítica al actor, que en su momento despotricó contra el cantante de "La incondicional", Los usuarios de redes sociales no pasaron desapercibida la actitud de la celebridad durante la presentación de "El Sol".

Después de que se realizaran los primeros shows del intérprete, el hermano de "La Chule" tomó su cuenta de X (antes Twitter) para publicar un video en el que muestra las "dos caras" del presentador de televisión, con el que Aracely Arámbula tuvo una relación sentimental hace algunos años, sin embargo, esta terminó debido a "El Sol de México". Es por ese motivo que el Leonardo mostró como antes se quejaba del artista y ahora lo va a ver para corear sus éxitos.

Arturo Carmona tuvo una romance con Aracely Arámbula Foto: Especial

Hermano de Aracely Arámbula muestra como Arturo Carmona criticaba a Luis Miguel

En la primera parte del clip que compartió en sus redes sociales, se puede ver una entrevista en la que Arturo Carmona admite que tenía celos de "Luismi", pues a pesar de que la protagonista de "Soñadoras" ya estaba separada del cantante cuando salía con el actor, aún lo frecuentaba para que conviviera con los hijos que tienen en común, Miguel y Daniel, quienes en aquellos años eran solo unos niños.

“Yo le aplaudía que ella provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo, no me latía. Yo lo que hice en su momento, sin tener la parte económica que él tiene, es ir a dónde mi hija estaba y quedarme en un hotel, no quedarme en la misma casa”, dijo en aquella conversación Carmona, quien recordó que él estuvo en una situación similar, pues hay que destacar que se separó de Alicia Villarreal y tuvieron a su hija, Melenie Aidée.

Hermano de Aracely Arámbula manda mensaje a Arturo Carmona X @Drleoarambula

No obstante, en el video que compartió el hermano de Aracely, se puede ver que Arturo Carmona ahora apoya al intérprete de "La chica del bikini azul", al cual fue a ver en uno de sus conciertos en México. Es por eso que el médico cirujano compartió la publicación con la frase "?@arturo_carmona? ni como ayudarte compadre que tiene así o más fan que tiene", arrobando al histrión y conductor, de 47 años, quien ignoró esta crítica.

El romance de Aracely Arámbula y Arturo Carmona

Arámbula y Carmona se conocieron en la obra de teatro "Perfume de Gardenia" del 2011, en donde compartieron créditos con varios artistas. Los actores comenzaron un romance, sin embargo, "La Chule" ocultaba esa relación. A pesar de que según Arturo la familia de ella lo quería y hasta fue un "papá" para los hijos de Luis Miguel, la relación se comenzó a desgastar debido a que no podían hacerla público.