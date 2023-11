Luis Miguel rompe en llanto y conmueve a sus fanáticos al cantar “La Incondicional”: VIDEO

Luis Miguel no deja de sorprender a sus fanáticos con los grandes cambios que ha mostrado dejándose ver más cercano a ellos durante su reciente gira, muestra de esto su concierto en la Ciudad de México este martes 21 de noviembre cuando no pudo contener el llanto al escuchar al público corear su canción “La Incondicional” que no puede faltar en su repertorio.

Luis Miguel rompe en llanto

Este martes se realizó el segundo de los siete conciertos que “El Sol” dará en la Arena CDMX, algo que sigue dando de qué hablar debido a lo cercano que se ha mostrado el cantante a sus fanáticos contrarió a lo que ocurrió en los últimos años que estuvo alejado de los reflectores, además de que mantuvo con total hermetismo los detalles de su vida privada hasta lo revelado en la serie de Netflix.

Sigue leyendo: Luis Miguel en la Arena CDMX: estos son los objetos con los que no puedes ingresar

El cantante acaparó los reflectores una vez más durante su presentación, aunque esta vez por el emotivo momento que protagonizó al romper en llanto cuando escuchó al público corear el tema “La Incondicional”. En el clip compartido por el programa “Sale el Sol” se observa que fue tal su emoción que se detuvo por un momento para poder recuperar el aliento.

Se despide de sus fanáticos

La voz de “Hasta que me olvides” se retiró del recinto en helicóptero pese a la intensa lluvia en la capital del país, sin embargo, esto no evitó que se detuviera por un momento para despedirse a la distancia de los fans que lograron captar su salida luego del concierto.

El cariño de los fanáticos en todo el mundo por el cantante no se ha visto afectado pese al pleito legal que sostiene con la actriz Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel. Algo sobre lo que la actriz no dudó en hablar asegurando que no ha tomado el dinero que depositó LuisMi ya que desea todo se haga ante las autoridades dejando así un antecedente.