El silencio no es una opción para mí: Melissa Barrera

Luego de ser apartada de la producción de “Scream 7”, la actriz mexicana Melissa Barrera publicó un comunicado, en el que reafirma su postura ante el conflicto en Gaza, que ha cobrado la vida de miles de personas.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz, quien interpretó el papel de Sam Carpenter en la más reciente entrega de la popular saga de horror, refrendó su compromiso en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.

“Como una latina y orgullosa mexicana, siento una responsabilidad al tener una plataforma que me permite ser escuchada y he intentado aprovecharla para llamar la atención sobre los temas que me interesan y preocupan.

“Cada persona en esta Tierra, sin importar su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o nivel socioeconómico, merece los mismos derechos humanos, dignidad y, desde luego, libertad”, escribió Barrera.

La actriz mexicana fijó su postura en su cuenta en redes sociales. Foto: Instagram / Melissa Barrera

De acuerdo con reportes periodísticos, el cese de Melissa Barrera se produjo luego de realizar un comentario en el que compara la situación actual de la Franja de Gaza con los campos de concentración nazis.

“Gaza está siendo tratado actualmente como un campo de concentración. Acorralándolos a todos juntos, sin algún lugar a dónde ir, agua ni electricidad y la gente sigue observando silenciosamente. Es un genocidio y limpieza étnica”, señaló.

Susan Sarandon y Tom Cruise también recibieron críticas

La problemática de Melissa Barrera no es la única que ha sacudido recientemente a Hollywood. Otros actores, algunos de ellos con una larga carrera en la Meca del cine, han sido apartados de proyectos e incluso han perdido a sus representantes debido a sus posturas ante el conflicto.

Tal es el caso de Susan Sarandon, quien el pasado fin de semana participó en una manifestación pro Palestina en Nueva York, hecho que provocó que la agencia que la representaba decidiera dejar de prestarle sus servicios.

Sarandon es conocida por su activismo de izquierda. Foto: X / Susan Sarandon

“Hay muchas personas que en este momento tienen miedo de ser judíos y están empezando a ver cómo se siente ser musulmán en este país, sujetos a menudo a la violencia”, declaró Sarandon en una entrevista retomada por The New York Post.

Maha Dakhil, representante de la estrella de cine Tom Cruise, desató las críticas debido a su abierta postura en contra de lo que calificó como un genocidio en Gaza, provocando que su famoso cliente tuviera que salir a demostrarle públicamente su apoyo.