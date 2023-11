¿Qué dijo? Daniel Bisogno está arrepentido de haber criticado a famosa actriz: 'La hice pedazos'

Para bien o para mal, Daniel Bisogno siempre se posiciona en el centro de la conversación dentro del mundo del espectáculo. El conductor de Ventaneando se ha hecho fama de polémico y 'lengua larga' por sus declaraciones y críticas sin filtro en el programa de chismes de la farándula liderado por Pati Chapoy. Son pocas las veces que deja ver su lado vulnerable y esta vez se confesó en entrevista con Yordi Rosado.

Recordemos que hace unos meses, Daniel Bisogno sufrió un problema grave de salud que lo llevó a terapia intensiva. Tras pasar por el quirófano, el también actor pensó que moriría, sin embargo, como él mismo menciona, el excelente trabajo de los doctores del Hospital Ángeles en la CDMX le salvó la vida.

Tras este dramático suceso, 'El Muñe' afirmó en entrevista con Yordi Rosado que ganó mucha humildad, y a raíz de su experiencia se ha vuelto una persona más empática y compasiva, sobre todo con las personas de la tercera edad.

"Está muy difícil, si ven a un viejito no duden en ayudarlo. Para allá vamos todos y no sabemos lo que sufren con la tercera edad".

Daniel Bisogno y Yordi Rosado en entrevista para su canal de YouTube

Daniel Bisogno se mostró de muy buen humor con Yordi y hasta hizo bromas de sí mismo tras superar el trago amargo que puso en peligro su salud. Reconoció haberse sentido humillado en el hospital, al sentirse completamente expuesto y vulnerable.

¿De qué se arrepiente Daniel Bisogno?

Durante la entrevista, Yordi Rosado le preguntó a Bisogno que cuál era la crítica de la cual se arrepentía porque sentía que 'se había pasado' o había lastimado a la persona. Esto respondió el conductor de Ventaneando:

"Se casó Bárbara de Regil y no nos invitó. Yo me burlé de la boda terriblemente, la hice pedazos y me arrepiento porque seguro la lastimé en mi narración. La hice pedazos".

Bárbara de Regil se casó con su esposo Fernando Schoenwald el 14 de marzo de 2017 en una romántica ceremonia rodeada de amigos y familia. Según refiere Bisogno, se burló del enlace en venganza porque no los invitaron, sin embargo, la actriz de Rosario Tijeras no hizo frente a las críticas de parte del 'Muñe', pues en ese momento aún no tenía la fama ni los seguidores que tiene hoy en día.

Bárbara de Regil y su esposo Fernando Schoenwald

Hasta el momento, la actriz, famosa por compartir sus rutinas de fitness y su alimentación en redes sociales, no ha respondido a las declaraciones de Daniel Bisogno.