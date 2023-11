José Manuel Figueroa demanda a Alicia Machado tras acusarlo de violencia

Tras la polémica generada por las declaraciones de Alicia Machado en las que acusa a José Manuel Figueroa de agredirla físicamente cuando eran novios, el cantante confirmó que emprendió acciones legales en su contra tanto en México como en Estados. Fue en septiembre pasado cuando la modelo reveló detalles de su relación durante un reality show, lo que desató una ola de críticas contra el hijo de Joan Sebastian.

José Manuel Figueroa demanda a Alicia Machado

El también compositor, de 48 años, confirmó durante un encuentro con los medios retomado por el programa matutino “Hoy” que demandó a la ex Miss Universo tras las declaraciones que realizó en su contra: “El proceso que tiene que haber, están viendo mis abogados. Es un tema que involucra a dos países, a una persona que todavía está en la cárcel y me amenazó de muerte”.

Añadió que no es la única de sus exparejas contra quien comienza un proceso legal, pues lo mismo ocurrió con Farina Chaparro que lo señaló de presunta agresión física y psicológica. Indicó que en este caso la decisión de las autoridades ha sido favorable para él: “Va en perfectas condiciones. Las denuncias tuvieron consecuencias y beneficios para mí”.

¿Qué dijo Alicia Machado?

Fue en septiembre pasado cuando la ganadora de “La Casa de los Famosos” reveló en otro reality show frente a Ninel Conde, ex de José Manuel Figueroa, Yuri y Patricia Manterola que fue golpeada por el cantante cuando eran pareja. Machado aseguró que se trataba de un hombre “violento” y aseguró que antes de aquella ocasión nadie le había “levantado la mano”.

“Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mí y me comienza a dar patadas. No pude rotar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados, empezó a amenazar”, recordó la modelo.