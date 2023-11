Frida Sofía alza la voz contra Enrique Guzmán y su mamá, Alejandra Guzmán: "me he sentido sola"

El famoso cantante, Enrique Guzmán está en el ojo del huracán después de lanzar un polémico comentario tras ser cuestionado sobre el abuso a menores y desconocer de manera contundente como su nieto a Apolo, quien supuestamente era hijo de Enrique Guzmán.

Ahora el exesposo de Silvia Pinal volvió a dar de qué hablar después de que su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, compartiera un mensaje hablando sobre el distanciamiento que ha vivido con su familia tras alzar la voz contra su abuelo.

Enrique Guzmán sale a defenderse de polémica declaración: " nunca he tocado a una niña con intenciones sucias"

La mañana de este viernes 17 de noviembre el programa matutino "Venga La Alegría" compartió las recientes declaraciones que envió Frida Sofía sobre el reciente escándalo de su abuelo, Enrique Guzmán. Sus declaraciones inmediatamente se volvieron virales en redes sociales.

Resulta que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, subió un video en el que confesó que desde hace tiempo se siente sola tras las acusaciones que hizo contra Enrique Guzmán. Detalló que es muy complicado llevar una vida que está bastante alejada de la realidad.

"Me he sentido sola y avergonzada. Es difícil llevar una carga pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad", sentenció.