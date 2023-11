Ninel Conde reaparece con contundente mensaje tras rumores de boda: "solo quiero paz"

Durante las últimas horas el nombre de Ninel Conde encabezó las listas de tendencias de distintas plataformas digitales debido a que trascendió que se casaría en secreto en Nueva York con un misterioso galán, sin embargo, la cantante reapareció en redes sociales para desmentir estas versiones y lanzó un contundente mensaje con el que aclaró todo sobre su situación amorosa actual.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ninel Conde realizó una breve transmisión en vivo durante la noche del jueves 15 de noviembre, fecha en la que supuestamente estaría llegando al altar con un adinerado hombre y para empezar señaló que decidió salir a aclarar la situación debido a que varios de sus amigos le llamaron sumamente ofendidos para reclamarle el hecho de no haberlos invitado a su boda.

Ninel Conde aclaró que no llegó al altar como se había asegurado. Foto: IG: ninelconde

Durante su video, Ninel Conde fue un tanto irónica en cuanto a su ubicación, incluso, mostró la vista de su ventana para dejar más que claro que se encontraba en Miami, Florida y no en Nueva York donde supuestamente llegaría al altar por cuarta ocasión en su vida y una vez aclarado este punto aseguró que todos los rumores en torno a su figura son “mitotes”, los cuales, no puede evitar pese a que se encuentra en un momento de su vida en el que “solo quiere paz”, por ello, ya se volvió mucho más selectiva en los proyectos en los que participa.

Ninel Conde aseguró que está en un momento de su vida donde solo busca tranquilidad. Foto: IG: ninelconde

“¡Ah! ¡cómo les gusta el mitote!, yo que ando tratando de desconectarme de cosas y de tanta vaina, pero bueno, cada vez estamos un poquito menos… pues siendo más selectivas en mis proyectos del mundo del entretenimiento, han sido 27 años maravillosos de trabajo y muchas satisfacciones, pero ya estoy seleccionando lo que voy a hacer porque ya quiero estar tranquila, llega uno a cierta edad en la que una solo quiere tener paz y este tipo de cosas es como complejo, pero bueno…” señaló Ninel Conde, quien en su grabación se aseguró de mostrar toda su habitación para dejar en claro que se encontraba completamente sola.

Es importante señalar que, aunque "El Bombón Aseisno" dejó en claro que no se casó, no reveló si su supuesto galán existe o no, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando vuelva a salir en sus redes sociales para aclarar este punto.

Ninel Conde manda indirecta a Gustavo Adolfo Infante

La noticia de la supuesta boda de Ninel Conde fue difundida por Gustavo Adolfo Infante en “De Primera Mano”, espacio en el que el autonombrado “Periodista de las exclusivas” aseguró que una fuente anónima, pero muy confiable, le había avisado sobre la boda de la entrañable “Alma Rey” y hasta detalló que el galán era un hombre colombiano sumamente adinerado que vivía en Nueva York.

Ninel Conde le mandó un sutil mensaje a Gustavo Adolfo Infante. Foto: IG: ninelconde

Ante todo este revuelo, Ninel Conde se grabó haciendo ejercicio en un gimnasio y fue muy enfática en mostrar que estaba en Miami, además, musicalizó su clip con un fragmento de la canción llamada “Según quién” de Maluma y Carin León, en la cual, se escucha la frase “Dile al que te está informando, que te está mal informando”, lo cual, fue considerado como una indirecta para el periodista, quien todavía no se pronuncia respecto a su información errónea.