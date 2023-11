Jorge Losa habla por primera vez del video filtrado en el que baila para un hombre

Jorge Losa se defendió después de que fuera duramente criticado debido a que se filtró un video en donde le baila muy sensual para un hombre. El ex integrante de La Casa de los Famosos México dijo que es una persona liberal, por lo que dejó ver que no tiene problemas con lo que se dice de él en redes sociales. Asimismo, explicó cómo es que bailó para una persona y fue grabado en ese momento.

Desde que participó en el reality show de Televisa, el actor español no ha dejado de estar en la polémica, pues aunque ya no peleas con el integrante del "Team Infierno", todavía recibe críticas en plataformas digitales. Ahora, volvió a estar en el ojo del huracán debido a un pequeño clip en el que se le ve bailando sin camisa con un hombre, quien no solo lo graba con su celular, sino que también lo toca.

Sigue leyendo:

Jorge Losa acusa a Nicola Porcella de iniciar el rumor sobre su romance con la productora de La Casa de los Famosos

Jorge Losa critica los pocos modales de Poncho de Nigris y Sergio Mayer y revela cómo se ganarían su perdón

Jorge Losa estuvo en medio d,e la polémica por su baile TikTok @iamluiscisneros

Así respondió Jorge Losa al polémico video en el que baila con un hombre

Después de que se viralizara este video, muchos usuarios de redes sociales cuestionó su orientación sexual y puso en duda su relación con María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka. Al respecto, Losa explicó que esto se trataba de una obra de teatro, y dejó claro que tampoco tiene problema con ser abierto y libre con los demás, mostrando así que no le importa lo que diga la gente sobre él.

“Fue en una obra de teatro, pero he tenido tantas experiencias en tantas obras, capítulos y series. Yo no tengo un problema con eso, al contrario, yo siempre he sido súper abierto y ese ha sido mi problema”, contestó el artista español para una famosa revista de espectáculos. Fue así como Jorge Losa no le hizo caso a las críticas de sus detractores, pues presumió que sigue trabajando en el medio.

Cuestionaron su relación con Ferka tras el polémico video IG @jorgelosaactor

Ferka defendió a Jorge Losa

A pesar de que fue el propio actor quien rompió el silencio, su novia Ferka también salió en su defensa. La también conductora afirmó que lejos de molestarse o ponerse celosa, le dio gusto saber que un fan disfrutó del show. “Lo vi y le dije ¿Y esto? ¿Cuándo fue y a qué hora?, hasta le puse ¡Que lista!. Al final respeto mucho el trabajo de mi pareja, somos actores, no importa con quién bailes, si hombre o mujer. Me contó lo de la obra, le dije Que lo disfruten todes”.