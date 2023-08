Jorge Losa acusa a Nicola Porcella de iniciar el rumor sobre su romance con la productora de La Casa de los Famosos

Jorge Losa sigue dando de qué hablar tras su salida de “La Casa de los Famosos México” y esta vez por las fuertes declaraciones que hizo contra Nicola Porcella en las que lo calificó de “hipócrita” y “frustrado”. El actor español acusó a su excompañero de iniciar el rumor que apuntaba a un romance con la productora del reality show, Rosa María Noguerón, por el que obtendría beneficios durante su participación, algo que que le ganó fuertes críticas de los fans del peruano.

Nicola Porcella se convirtió en el primer finalista del programa tras la salida de Jorge Losa, quien durante las galas se enteró de lo que los integrantes del Team Infierno decían sobre él. Aunque fue lo dicho por el actor peruano lo que logró molestarlo y estalló revelando detalles de una supuesta alianza que comenzó antes de ingresar a la casa, incluso, amenazó con revelar las pruebas que lo confirman.

"Mira qué hipócrita, y todavía se queja. En la primera nominación me vota, en la segunda pasa de mí, en la tercera me doy cuenta y pienso: ‘Este me está traicionando’”, dijo Jorge Losa sobre el motivo por el que habría nominado a Nicola y añadió que a su salida espera tener una platica con él para aclarar lo que sucedió durante su estancia en el reality show ya que existía una amistad entre ellos.

Jorge Losa llama “frustrado” a Nicola Porcella

Aunque el también conductor español se dijo amigo de Porcella, durante una entrevista retomada por el tiktoker Eddy Nieblas, lo tachó de “frustrado” por no haberle podido ganar en ninguna de las pruebas del líder y aseguró que fue esto lo que lo llevó a iniciar el rumor que apuntaba a un romance entre él y la productora de “La Casa de los Famosos México”, Rosa María Noguerón.

Jorge Losa llama frustrado a Nicola Porcella. Foto: IG @jorgelosaactor

Durante su participación Jorge Losa fue motivo de controversia debido a que ganó la mayoría de las pruebas del líder obteniendo así los beneficios de ello, la más importante el conservar su lugar cada semana y ayudar así a sus compañeros del team Cielo. Además, otros concursantes y el público señalaron que existía favoritismo por el actor y de inmediato surgieron las acusaciones por un supuesto fraude que continuaron con la “Barby” Juárez.

Fanáticos de Nicola Porcella no dudaron en defenderlo de las acusaciones de Jorge Losa y señalaron que él mencionó lo del romance como broma durante el programa al escucharlo de quienes acudían a la casa a gritarlo, motivo por el que recibió una llamada de atención de “La Jefa”. Además, puntualizaron en la diferencia que existe del cariño que recibe el actor peruano con él, que ya fue eliminado por voto del público.

SIGUE LEYENDO:

La Casa de los Famosos México | Wendy deja sin palabras a Nicola, así fue su discusión: "no pienso igual"

Jorge Losa de La Casa de los Famosos México debuta como cantante, le dedica "Pégate pa' mi" a Ferka