Michelle Salas eliminó a Luis Miguel de las fotos de su boda

La boda de Michelle Salas fue uno de los eventos más sonados durante las últimas semanas, no sólo por todos los lujos que tuvo, sino también por su exclusiva lista de invitados, en la que destacó su papá Luis Miguel. La modelo e influencer compartió en sus redes sociales varias imágenes de esta celebración, sin embargo, los fans pudieron notar que eliminó a "El Sol de México" de todas las postales del matrimonio, pues mientras aparece con su mamá y su hermana, así como con sus amigos, no hay instantáneas con su padre.

La modelo se casó con Danilo Díaz el pasado 14 de octubre, en una lujosa finca italiana, la cual rentó por alrededor de tres días que duró la celebración. Como era de esperarse, a la fiesta asistieron sus familiares, su mamá Stephanie Salas, y su hermana Camila Valero, quienes estuvieron junto a ella en todo momento, sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue la presencia del cantante de "La incondicional", que se reconcilió con su primogénita tras sus diferencias.

Michelle Salas compartió fotos de su boda IG @michellesalasb

Luis Miguel no aparece en las fotos de Michelle Salas

Después del evento, la bisnieta de Silvia Pinal compartió en su cuenta de Instagram sus fotos de la boda. Aunque aparece disfrutando de este momento en compañía de su ahora esposo y sus seres queridos, los fans notaron la ausencia de Luis Miguel en las imágenes, ya que mientras con Stephanie y Camila -y hasta con el novio de su mamá, Humberto Zurita- tiene muchas postales, con su papá no hay ninguna.

En tanto, en la revista Vogue, a la cual le vendió la exclusiva de su boda, tampoco se puede notar la presencia del intérprete de 53 años, quien fue acompañado de su novia Paloma Cuevas. De acuerdo a información que dio a conocer el programa De Primera Mano, una fuente cercana a la editorial les reveló que la publicación se enfocó en la moda, por lo que le dieron protagonismo solo a Michelle Salas y a los detalles de su encuentro matrimonial.

"Nos enteramos que justamente el acuerdo era mostrar la moda, porque es una revista que vende moda, no sociales. Entonces ellos no iban por quiénes iban al evento, sino que realmente era el bocetaje de los diseños, que presenta los diseños en exclusiva detalles del vestido, que es lo que a ellos les importaba", mencionó el conductor, Eduardo Carrillo, que explicó los motivos por los cuales no aparece Luis Miguel en la famosa publicación.

¿Luis Miguel entregó a Michelle Salas en el altar?

Luis Miguel llegó a la boda de su hija en helicóptero y acompañado por su novia Paloma Cuevas, quien se dice fue la encargada de que se diera esta reconciliación. Una de las grandes incógnitas era si su papá la entregó en el altar, sin embargo, varios medios reportaron que "El Sol" no fue el que caminó de la mano con su hija hasta "dársela" a Danilo Díaz, por lo que se sospecha que fue su mamá Stephanie Salas, la que tuvo el honor de hacer esto.

SIGUE LEYENDO:

Revelan que Luis Miguel entre lágrimas pidió perdón a Stephanie Salas en la boda de Michelle para poder entregarla

Esta fue la reacción de Luis Miguel al ver a su hija Michelle Salas en el altar