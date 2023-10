Revelan que Luis Miguel entre lágrimas pidió perdón a Stephanie Salas en la boda de Michelle para poder entregarla

Fue el pasado 14 de octubre cuando Michelle Salas unió su vida a la de Danilo Díaz, desde entonces su boda ha aparecido en cientos de publicaciones internacionales, tanto en revistas de sociales, de espectáculos y claro en redes sociales, en donde se ha hablado de lo hermosa que lucía la novia, el vestido, pero especialmente de su padre, Luis Miguel quien después de muchas especulaciones, finalmente sí asistió al día más especial para su hija.

Mucho es lo que se ha dicho de Luis Miguel en la boda de su hija, que si puso condiciones, que si la entregó o no que si Paloma Cuevas su actual pareja se ganó el ramo, sin embargo, acaban de salir unos audios en donde presuntamente una de las damas de honor de Michelle Salas relata que “El Sol de México” entre lágrimas se disculpó con Stephanie Salas para que así pudiera entregar a su hija.

Foto: IG @michellesalasb

Michelle cumplió su sueño de ser entregada en el altar por su padre

¿Luis Miguel le pidió perdón a Stephanie Salas entre lágrimas?

Fue a través de su programa que transmite en Youtube que la periodista Inés Moreno compartió unos audios inéditos en donde presuntamente una de las damas de honor de Michelle Salas le cuenta a alguien más detalles del encuentro de Luis Miguel con la recién casada y con su ex pareja Stephanie Salas.

“Me llegaron unos audios que se los voy a poner aquí en exclusiva, no voy a poner las manos en el fuego de qué son fidedignos por que a mi no me consta, todo lo que escucho a mí sí me cuadra y creo reconocer un poco la voz de la que está narrando todo, estos supuestos audios me llegaron y aseguran que es de una de las damas de honor, no les voy a decir apellido se llama Priscila, amiga de Michelle y que formó parte de las Damas de Honor”, explicó Inés Moreno antes de presentar los audios

Foto: IG @luismiguel

Aseguran que el cantante entre lágrimas pidió perdón

De acuerdo con la periodista, estos audios los envió una joven llamada Priscila a alguien más para contarle a detalle todo lo que pasó en la boda de Michelle Salas en donde lo primero que cuenta la joven es que le habían quitado su celular para todo y días después pudo tener su móvil de vuelta.

“Llegó del concierto (LM), y llegó con la novia (PC) y la mamá de Michelle le había dicho a Michelle que no quería que la entregara que nó que no le quería dar el roll a él que por qué la mamá siempre había estado ahí para ella pero siempre ha sido el sueño de Michelle que el papá la entregue”, se escucha al inicio del audio

Luego de lo narrado la joven asegura que “fue todo un drama”, pues todo lo que atestiguo lo hizo desde el cortejo de las Damas de Honor pues ya estaban a punto de comenzar la ceremonia y presuntamente se dieron cuenta de cómo Luis Miguel pidió perdón a Stephanie Salas.

Foto: IG @michellesalasb

La bella Michelel vivió un hermoso momento a lado de su padre

“Ahí justo llegó el papá (LM) y Steph la mamá está esperando pues para entregar a Michelle y en eso se baja Luis Miguel del carro con la novia que no sé como se llama la novia pero es guapísima, y la novia y fue y abrazó a la mamá de Michelle, la agarró de las manos, no sé qué le dijo, la abrazaba y la abrazaba mucho, entonces la novia (PC) le dice así como ‘queremos hablar contigo’, entonces la jaló a la mamá de Michelle, va y la lleva con Luis Miguel en el carro…”, cuenta la presunta Dama de Honor de Michelle Salas

De acuerdo con el audio que presentó en su canal de Youtube la periodista Inés Moreno, la joven que se llama Priscila narró que Luis Miguel rompió en llanto luego de pedir perdón a su ex Stephanie Salas y de haber entregado a su hija pues la joven confirma lo que se especuló que “El Sol” sí la encaminó en el altar.

Foto: Captura de pantalla YT Inés Moreno

Aseguran que esta foto se filtró y que es Luis Miguel quien abraza a Michelle Salas

“Ahí estaba Michelle, Michelle en medio de todo…y ahí creo que como que Luis Miguel le pidió perdón a la mamá de Michelle por que ella decía así de nunca me ha pedido perdón, y como que Luis Miguel agarró a la mamá de Michelle de las manos, le dio un abrazo y fue como la decisión de sí soy su papá y la voy a entregar y ya como que la mamá de Michelle cedió, y la caminó ‘half way’ (medio camino) y luego la entregó con el papá y Luis Miguel la entregó al altar pero obviamente todo el mundo estaba llorando, fue como super intenso…Michelle estaba llorando ella estaba feliz que su papi la haya entregado que haya llegado ¿ya sabes? Luis Miguel estaba llorando fue demasiado emocional, todas nosotras no parábamos de llorar como niñas chiquitas”, se escucha en el audio

En el mismo audio, el cual fue segmentado en dos partes, se pueden escuchar detalles de la fiesta, pues ahí la presunta dama de honor de Michelle, revela que Luis Miguel sí bailó un tema de Frank Sinatra con su hija, aunque éste no quería hacerlo pues después de mucho insistir el cantante se paró a la pista para darle ese momento especial a su hija.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 44:22

¿Quiénes fueron las damas de honor de Michelle Salas?

De acuerdo con la periodista Inés Moreno, luego que se filtró este audio en donde la joven a la que la fuente llama solamente como “Priscila”, pues no reveló el apellido de la chica, Michelle se habría distanciado de ella pues se enteró y se enojó que hiciera eso.

Y aunque Moreno asegura que “no mete las manos al fuego”, ella cree que son reales estos audios, pues la forma de hablar de la joven es muy similar a la de Michelle Salas y sus amigas.

Foto: IG @michellesalasb

Ellas fueron sus damas de honor

Y es que, en diversas revistas de sociedad nombran a las damas de honor de Michelle Salas y entre ella sí existe una de nombre Priscila, por lo que podría ser a la que la periodista se refiere.

Pues las Damas de Honor de Michelle además de su hermana Camila, fueron Mariana Cantú, Giselle Tirado, Fer Medina, Leah Kyriakis y Priscila Melgoza, entre otras más.

