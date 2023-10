Michelle Salas habría desairado a Frida Sofía por salir en Playboy y Stephanie Salas también posó: FOTOS

Durante la década de los noventa, Stephanie Salas era una joven veinteañera que iba comenzando su carrera artística en medio de rumores de ser madre de la hija de Luis Miguel, intentó iniciar una carrera como solista y también fue portada de la revista Playboy, al igual que su prima Frida Sofía quien dijo haber sido criticada duramente por Michelle Salas.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía confesó que siempre las habían comparado y lo que más le molestó es lo que habría dicho la hija de Luis Miguel con desdén a otra de sus primas: "dijo Michelle tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue".

Stephanie decidió salir en la revista en la década de los noventas en la edición mexicana de Playboy; era joven, guapa y rebelde, para ellos la mamá de Michelle Salas y ex de Luis Miguel eligió distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de México, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue cuando la actual novia de Humberto Zurita derrochó sensualidad en la revista del conejito.

Pese a que Stephanie Salas inició su carrera artística a finales de la década de 1980, fue a mediados de los noventa cuando alcanzó su mayor punto de fama gracias a su actividad dentro de la música y la actuación, además, destacaba por su belleza y figura, elementos que la confirmaban como una digna heredera de la Dinastía Pinal, por lo que era común verla en telenovelas y en cualquier otra producción televisiva.

Stephanie Salas fue todo un sex symbol durante su juventud. Foto: IG: stephaniesalasoficial

Stephanie Salas habría salido en la portada del año 1996, cuando Michelle Salas tenía apenas 7 años, en aquel entonces era sumamente complicado aparecer en la revista del conejito, la hija de Sylvia Pasquel aceptó el reto y desató todo un escándalo con su participación en la referida publicación pues apareció completamente al natural en distintos sitios emblemáticos de la capital mexicana.

Stephanie Salas se desnudó en Xochimilco: así fueron las artísticas fotos

La portada de Playboy en la que apareció Stephanie Salas fue sumamente reveladora pues la ex de Luis Miguel posó sin una sola prenda desde una trajinera de Xochimilco, no obstante, en la foto principal se cuidó que no enseñara de más y para ello posó sentada sobre una silla y usó el respaldo para cubrir sus zonas íntimas, además, en letras enormes se citaba una de las frases que dijo en el reportaje incluido en las páginas de la revista: “Desnudarse es destaparse el alma”.

Stephanie Salas causó un gran revuelo con su participación en Playboy. Foto: Playboy

En otra de las postales captada desde los canales de Xochimilco, Stephanie Salas posó recostada y de espaldas sobre el piso de una trajinera, además para darle un toque artístico a dicha postal a su lado figuraban varios girasoles y por si no fuera suficiente, la también madre de Camila Valero se dejó ver completamente al natural desde el Paseo de la Reforma y teniendo como fondo el Ángel de la Independencia.

Stephanie Salas posó completamente al natural para la revista del conejito. Foto: Playboy

En su momento esta sesión de fotos de Stephanie Salas derivó en un gran escándalo por haberse mostrado al natural en lugares públicos y emblemáticos de la capital mexicana, además, también recibió distintas críticas por supuestamente querer adoptar la misma actitud de su tía, Alejandra Guzmán.

Stephanie Salas se convirtió en blanco de críticas por posar al natural en Xochimilco. Foto: Playboy

SIGUE LEYENDO:

Michelle Salas hace importante anuncio a dos semanas de su boda, ¿habrá divorcio?

Luis Miguel preocupa a sus fans debido a que nuevamente tiene problemas de salud