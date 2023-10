"Ya déjenla en paz", Carla Estrada estalla contra los que aseguran que Peso Pluma es hijo de Adela Noriega y un expresidente

Desde hace ya varias semanas ha circulado el rumor que el famoso cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, es el hijo no reconocido de Adela Noriega y el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, algo que ha llevado a que sus fans incluso busquen un parecido entre quienes supuestamente serían sus padres. Aunque esta teoría cobró mucha fuerza, lo cierto es que poco a poco ha perdido credibilidad, en especial cuando otras figuras del medio comenzaron a dar sus respectivas opiniones sobre el tema.

Una de las más recientes fue la productora Carla Estrada, quien este fin de semana respondió tajante ante los cuestionamientos de esta teoría que surgió entre los fanáticos de Peso Pluma, por lo que no dudó en responder que dejen "en paz" a Adela Noriega, ya que ellas fueron muy cercanas. En una breve declaración, también enfatizó que la actriz de telenovelas como "Amor real" o "El privilegio de amar" nunca tuvo hijos.

Esta fue la imagen por la que iniciaron los rumores. (Foto: TikTok @maurysaxmagico)

"Ya déjenla en paz", Carla Estrada asegura que Doble P no es hijo de la actriz

Este fin de semana la productora de 67 años tuvo un breve encuentro con la prensa y entre los distintos temas de los que comentó, lo que más llamó la atención fue su respuesta ante los cuestionamientos de este rumor que por varios días puso en la mira al cantante, la actriz de telenovelas y el político mexicano. De esta manera, también pidió que dejen a su amiga fuera de los escándalos, pues el intérprete de "Tulum" ni siquiera tiene parecido con ella.

"Primero, pobre Peso Pluma; segundo, a Adela déjenla en paz por favor. Adela no ha tenido hijos, yo te lo puedo decir, en la época en la que estuvimos muy cerca, no. Y hace muchos años que no la veo", respondió entre risas.

Finalmente, Carla Estrada expresó que llevan bastante tiempo sin coincidir, aunque no por ello ignoró esta teoría viral. Por otro lado, recalcó que "hay rumores y chismes que son buenos como rumores y chismes", por lo que no se debe de creer todo lo que se dice; asimismo, explicó que no tiene idea de dónde salieron estas ideas, especialmente porque Peso Pluma y Adela Noriega no tienen ningún parecido.

¿Peso Pluma es hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari?

El rumor sobre el supuesto vínculo familiar de Peso Pluma con Adela Noriega y el expresidente de México surgió durante las últimas semanas de septiembre cuando en distintas redes sociales se volvió viral una foto en la que tanto el político como la actriz cargaban a un pequeño niño que sería su hijo. Lo que más llamó la atención de esta teoría es que, según los internautas, el misterioso menor de edad guarda mucho parecido con su supuesto padre.

Cabe destacar que esta foto no convenció a muchos de los fans del cantante bélico, ya que indicaron que la foto podría estar alterada para iniciar los rumores, en especial cuando desde hace años se señaló que la actriz había abandonado su carrera por un romance con el mandatario y para cuidar a un supuesto hijo. Además de estas ideas que desmintió recientemente Carla Estrada, en otras ocasiones se ha incluso afirmado que Adela Noriega no tuvo al menor con Salinas de Gortari, sino con Valentín Elizalde.

SIGUE LEYENDO

