“Sentí gacho”: Michelle Rubalcava revela si Pati Chapoy estuvo detrás de su despido de “Venga la Alegría”

El pasado jueves 5 de octubre se dio a conocer que Michelle Rubalcava quedó fuera de “Venga la Alegría” a menos de dos meses de haber sido contratado por TV Azteca y trascendió que detrás de su despido estaba Pati Chapoy pues habría tocado distintos temas un tanto ríspidos para la titular de “Ventaneando” por lo que habría aprovechado sus influencias para que despidieran al conductor, quien ante toda la polémica decidió salir a aclarar qué fue lo verdaderamente pasó y sus palabras dejaron boquiabierto a más de uno.

Como se dijo antes, tras la salida de Mich Rubalcava de "Venga la Alegría", trascendió que Pati Chapoy había orquestado el despido del periodista debido a que habría hablado de la demanda que Gloria Trevi interpuso contra la titular de “Ventaneando” y contra TV Azteca por difamación, además, se dijo que Ricardo Cázares, su ahora excompañero de “VLA”, también se habría encargada de “ponerle el pie”, por lo que los altos ejecutivos terminaron pidiendo su cabeza. Sin embargo, el conductor se encargó de desmentir estas versiones pues aseguró que pese a que Pati Chapoy es una personalidad de mucho peso en la televisora del Ajusco no está dentro de sus facultades despedir a alguien que no sea del programa que conduce.

Mich Ruvalcaba no duró ni dos meses como conductor de VLA. Foto: IG: michrubalcava

“Se dijo que había sido suspendido porque la señora Patricia (Chapoy) había pedido que me sacaran y yo aclaré que no, a parte la señora Patricia no tiene ese poder de suspender a nadie, a menos que sea alguien de su programa, pero de ahí en fuera no tiene ningún poder, no por nada Chisme No Like entró a la televisora, si tuviera poder hubiera pasado esas cosas, pero no tiene el poder, yo por eso hasta me reía”, señaló Mich Rubalcava.

¿Por qué despidieron a Mich Rubalcava de “Venga la Alegría”?

Durante su video difundido en YouTube, Michelle Rubalcava señaló que su despido sí tuvo que ver con el hecho de haber hablado de la demanda de Gloria Trevi en contra de TV Azteca en su programa de radio, lo cual, tenía prohibido por una cláusula en su contrato como conductor de “Venga la Alegría”, sin embargo, señaló que el trato con “la gente de arriba” fue cordial y al final ambas partes decidieron terminar la relación laboral y el conductor se encargó de aclarar que todo se realizó en los mejores términos, por lo que se va con la frente en alto y orgulloso de defender su forma de pensar pues reiteró que es con su público con quien tiene un compromiso y es por ello que no quiere limitarse en los temas que toca durante los espacios que participa.

Para finalizar, Michelle Rubalcava señaló que estaba consciente de que “vende más” el hecho de ver correr sangre, pero señaló que no tiene pensado aprovechar este “escándalo” para hacerse más fama o algo por el estilo y reiteró que se va agradecido con todo el personal de TV Azteca ya que durante su breve estancia en “Venga la Alegría” no tuvo ningún problema, sino todo lo contrario ya que todos lo trataron muy bien.

