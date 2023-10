Integrante del programa Hoy habla entré lágrimas y confiesa ser gay

Una vez más Jawy Méndez, ex participante de Acapulco shore está envuelto en una nueva polémica, esta vez debido a su poco tacto al hablar sobre las preferencias sexuales de uno de sus compañero del reality show “Hotel VIP”, pues el también cantante y peleador de mma, no tuvo reparo en exponer al integrante del programa Hoy para que éste saliera del closet.

Todo ocurrió durante la más reciente votación para conocer a los nominados del “Hotel VIP”, reality show en el que el integrante del programa Hoy también participa, el momento fue muy estremecedor pues el querido compañero de Galilea Montijo, Andrea Legarreta y demás conductores rompió en llanto al confesar que es gay.

Foto: IG @fersagreeb

Jawy Méndez orilló a su compañero a hablar de su orientación sexual

Como lo mencionamos anteriormente, todo ocurrió durante la ceremonia de votación, fue entonces que Palazuelos pidió a Jawy Méndez que emitiera su voto y diera a conocer las razones por las que elegía a uno de sus compañeros.

Fue entonces que Jawy aseguró que aunque tenía en mente votar por alguien más, en ese momento eligió a Fer Sagreeb pues aseguraba que sentía que no estaba siendo “él mismo” por lo que según él solo quiere ayudarlo pues ya lo ha vivido con otros amigos.

Foto: IG @fersagreeb

Fer Sagreeb es parte de Hoy y tiene una sección de ejercicio

Ante el voto de Jawy, Fer Sagreeb quien es reportero del programa Hoy, aseguró que no entendía las razones que estaba exponiendo Jawy para haber votado por él, por lo que le pidió al ex Shore que fuera más directo.

“Para cubrir que te estoy votando, no te lo digo por ahí, te lo digo porque soy una persona que percibe mucho eso, y yo sé que hay algo que tú sabes de que algo. Hay algo que lo está frenando, algo que lo contiene, no está fluyendo como él puede hacerlo”, dijo Jawy durante las votaciones del Hotel VIP

Foto: IG @fersagreeb

Fer y Jawy se conocen desde hace tiempo

Fue entonces que, Fer Sagreeb no pudo aguantar más y rompió en llanto pues reveló que aunque es muy afortunado pues su familia y amigos lo quieren tal y como es, pero en el medio en el que trabaja es complicado ya que muchas personas no están preparadas para ese tipo de revelaciones.

“A pesar de que es una situación que muchísimas personas tiene, en mi caso, he tenido la fortuna y el amor de estar rodeado de una familia que me apoya perfectamente. Pero también es una realidad que en muchas ocasiones México, y en general América Latina, no está preparado para este tipo de cosas…. Muchas personas han perdido sus trabajos por esto; simplemente es salir al mundo y decir ‘¿qué crees? Soy gay’”, dijo Fer Sagreeb