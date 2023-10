La delantera Alisha Lehmann cambia de look y deja boquiabiertos a sus seguidores

Una de las figuras más destacadas del fútbol femenino internacional es Alisha Lehmann, quien de nueva cuenta se volvió tendencia en redes. No se trata de una nueva jugada maestra en el campo o de un gol imposible, sino de un "radical cambio de look" que ha compartido con sus más de 15 millones de seguidores en Instagram. Se presentó con un peinado diferente y un outfit tipo de cuero.

Reconocida por su desempeño con el Aston Villa, donde ha sido clave para que el equipo terminase en un notable quinto lugar en la Superliga femenina, Lehmann ha demostrado ser no sólo habilidosa con el balón. Su ascendente trayectoria también la ha llevado a ser parte del equipo nacional suizo, dejando huella en la Copa Mundial Femenina. Pero su impacto no se limita al césped. Fuera del terreno de juego, su presencia en redes sociales es innegable.

Impone tendencia en las canchas como en Internet. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

¿Cómo lució Alisha Lehmann en Instagram?

La delantera sorprendió a todos publicó imágenes donde no se le ve con su característica coleta ni con su maquillaje. En cambio, lucía su cabello suelto, con un tono ligeramente menos rubio y un aspecto más natural, incluso parecía que se había cortado el pelo, pero sólo era cómo lo llevaba.

Le llovieron halagos. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Expresiones de asombro, elogios y hasta incredulidad llenaron la sección dedicada a las opiniones de sus fans. Frases como "¿Eres tú?", "Pareces otra persona" o el reiterado "Me encanta este look" fueron recurrentes. Su publicación lleva más de 580 mil me gusta y seguramente subirá aún más.

Siempre luce espectacular. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

¿Cuál es la edad de Alisha Lehman?

Si bien es cierto que Alisha, quien tiene 24 años, ha conquistado Internet, su pasión y foco principal sigue siendo el fútbol. A pesar de la fama digital, Lehmann ha enfatizado en múltiples ocasiones que lo que se muestra en redes no define su esencia. "Mucha gente sólo ve el lado social de mi vida, a través de Instagram, y no realmente cómo juego al fútbol", compartió en una entrevista.

Es una delantera muy talentosa. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

Además de su vida deportiva y digital, Lehmann ha explorado el mundo empresarial. Recientemente anunció la venta de su calendario oficial para el 2024, con una edición especial y una versión estándar. También ha incursionado en la venta de contenido exclusivo, siempre manteniendo una línea respetuosa y alejada de contenidos para adultos.

SIGUE LEYENDO...

Paige Spiranac se disfrazó de "Vilma" con motivo de Halloween y dejó sin palabras a sus fans

Ana María Markovic, la futbolista "más guapa del mundo", presumió un vestido cobrizo perfecto para el otoño