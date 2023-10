Ana María Markovic, la futbolista "más guapa del mundo", presumió un vestido cobrizo perfecto para el otoño

Ana María Markovic, también conocida como “la futbolista más guapa del mundo” es una de las delanteras más famosas en todo el mundo, su talento en la cancha, combinado con su carisma, belleza y su buen gusto por la moda, esto último lo dejó claro con una postal que subió a su Instagram, en la cual se le ve con un vestido elegante perfecto para esta temporada otoñal.

Si bien parece disfrutar de presumir de su hermosura y sus mejores prendas, ella no está cómoda cuando la llaman “sexy”, pues asegura que la incomoda, en diversas entrevistas ha expresado: "Me gustan cuando me dicen que soy la más guapa, o una de las más guapas, porque me hace feliz. Pero luego hay artículos que me describen como la jugadora 'más sexy'... Eso no está bien".

Se espera mucho de ella esta temporada. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

¿Cómo posó Ana María Markovic en INSTAGRAM?

Ana María, que juega con el 7 con el Grasshoppers de Suiza, acudió el año pasado a un evento de gala y llevó un vestido largo, sedoso y color cobrizo que estilizó su cuerpo. Completó el atuendo con un mini bolso beige, joyería y unas zapatillas color plata. Su pelo lo llevó suelto y como era de esperarse, su publicación se volvió tendencia y hasta ahora suma más de 200 mil me gusta.

Siempre se vuelve tendencia. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

Los vestidos color cobrizo capturan la esencia del otoño de manera impactante, al resonar con los tonos cálidos y terrosos de la temporada. Este color no solo evoca la riqueza de las hojas caídas, sino que también añade un toque sofisticado a tu apariencia. Además, su versatilidad lo hace ideal para diversas ocasiones, desde eventos casuales hasta reuniones elegantes.

También es experta en moda. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

¿Cuántos años tiene Ana María Markovic?

María, quien tiene 23 años, apenas salió de una grave lesión que la dejó fuera durante el primer semestre de este año, pero ya volvió a jugar y se espera que retome su nivel. Recientemente también aclaró por qué siempre usa el 7 en el dorsal: “Siempre lo visto por mi ídolo Cristiano”, contestó a una pregunta que le hicieron en “X”.

Le llovieron halagos. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

Ana María se mantiene activa en las redes sociales, siempre sube fotos de su vida personal y sus logros deportivos. Por lo regular sube cómo son sus entrenamientos o también sus mejores jugadas. Eso sí, no se olvida de su faceta de “influencer” y siempre mantiene actualizados a sus más de 3 millones de seguidores al tanto de lo que acontece en su vida.

SIGUE LEYENDO...

La influencer Paige Spiranac enloqueció a sus seguidores de Instagram con un bañador estampado

La delantera Alisha Lehmann paralizó Instagram con un outfit perfecto para las fiestas de otoño