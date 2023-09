La delantera croata Ana María Markovic sorprendió en Instagram con un vestido floral ideal para salir de noche

La delantera Ana María Markovic es una de las futbolistas más famosas de la actualidad, pues con su talento y su gusto por la moda siempre se vuelve tendencia. En esta ocasión, la croata se volvió tendencia por una foto que subió a su Instagram en la que se ve con un vestido floral ideal para salir durante una noche calurosa, como era de esperarse, recibió miles de halagos.

Es muy talentosa. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

Markovic a menudo es llamada "la futbolista más guapa del mundo", sin embargo, ella ha mencionado en diversidad ocasiones que aunque le agrada que la vean por su belleza, no le gusta que sexualice: "Me gustan cuando me dicen que soy la más guapa, o una de las más guapas, porque me hace feliz. Pero luego hay artículos que me describen como la jugadora 'más sexy'... Eso no está bien", dijo hace tiempo en una entrevista.

Recientemente se recuperó de una lesión. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

¿Cómo está Ana María Markovic en INSTAGRAM?

La atacante mostró en su Instagram (@anamxrkovic) un carrusel de su viaje a Roma el año pasado, en las postales se le vio con un vestido con estampado floreado y completó su outfit con tacones y un bolso negro, así como con joyería dorada. Ella tiene mucho talento, pero también un gusto muy refinado para la moda de alta costura.

Ella juega con las Grasshopper. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

Recientemente también se volvió tendencia luego de explicar por que siempre lleva el número 7 en su dorsal, y es por Ronaldo, quien ha impactado profundamente en su perspectiva deportiva. "Admiro su disciplina", compartió Markovic, "es crucial darlo todo y mantener una mentalidad fuerte en el deporte", concluyó. Además en su cuenta de “X” (@ana_markovic7) contestó a un fan que le preguntó el por qué siempre lleva ese número en su dorsal: “Siempre lo visto por mi ídolo Cristiano”.

Siempre se vuelve tendencia. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

¿Cuál es la edad de Ana María Markovic?

La joven de 23 años recién salió de una lesión que sufrió el pasado marzo, cuando se rompió un ligamento cruzado anterior durante un enfrentamiento contra el FC Zúrich. Sin embargo, se ha recuperado bien y parece que esta temporada podrá dar su mejor versión. Ana María se mantiene activa en las redes sociales, siempre sube fotos de su vida personal y sus logros deportivos, como hace unos días que también posó con su nueva equipación en el campo de entrenamiento ha sido el símbolo más claro de que está lista para retomar su posición en el campo y seguir haciendo historia.

